Dünyanın en zeki ülkeleri listesi belli oldu!

Dünya nüfusu üzerine araştırmalar yapan World Population Review, dünyanın en zeki ülkelerini açıkladı.
Yüksek IQ'ya sahip ülkelerin belirlendiği listede Türkiye'de var.
Peki 100 ülke içerisinde dünyanın en zeki ülkeleri listesinde Türkiye kaçıncı sırada. İşte merak edilen o liste...
100. Senegal - 60
99. Etiyopya - 61
98. Gine-Bissau - 62
97. Eritre - 63
96. Kongo - 63
95. Kamerun - 65
94. Çad - 65
93. Gana - 69
92. Nijerya - 70
91. Sudan - 70
87. Zimbabve - 72
86. Zambiya - 72
85. Nepal - 77
84. Bangladeş - 77
83. Katar - 78
82. Sri Lanka - 79
81. Afganistan - 80
80. Suudi Arabistan - 81
79. Hindistan - 81
78. Umman - 82
77. Fas - 82
76. Kolombiya - 82
75. Cezayir - 82
74. Pakistan - 82
73. Fiji - 83
72. Bahreyn - 83
71. Birleşik Arap Emirlikleri - 83
70. Brezilya - 83
69. Burma - 83
68. Ekvador - 83
67. Mısır - 83
66. Endonezya - 84
65. Arnavutluk - 84
64. Karadağ - 84
63. İran - 84
62. Kuveyt - 85
61. Bolivya - 85
60. Venezuela - 85
59. Irak - 86
58. Meksika - 86
57. Filipinler - 86
56. Kosta Rika - 86
55. Mauritius - 87
54. Brunei - 88
53. Bermuda - 88
52. Kamboçya - 88
51. Şili - 89
50. Sırbistan - 89
49. Tayland - 89
48. Türkiye
47. Romanya - 90
46. Arjantin - 90
45. Bulgaristan - 91
44. Yunanistan - 92
43. Kazakistan - 92
42. Gürcistan - 92
41. Malezya - 93
40. İsrail - 94
39. Vietnam - 94
38. İrlanda - 94
37. Portekiz - 95
36. Ukrayna - 95
35. Hırvatistan - 95
34. Rusya - 96
33. Polonya - 97
32. İspanya - 97
31. İtalya - 97
30. Malta - 97
29. Moğolistan - 98
28. Macaristan - 98
27. Amerika Birleşik Devletleri - 98
26. Fransa - 98
25. Avustralya - 99
24. Estonya - 99
23. Çekya - 99
22. Danimarka - 99
21. Lüksemburg - 99
20. İsveç - 99
19. Norveç - 99
18. Yeni Zelanda - 100
17. Avusturya - 100
16. Birleşik Krallık - 100
15. Almanya - 100
14. Belçika - 100
13. Kanada - 101
12. Finlandiya - 101
11. İzlanda - 101
10. Çin Halk Cumhuriyeti Özel İdari Bölgesi olan Makao - 101
9. Kuzey Kore - 102
8. Hollanda - 102
7. İsviçre - 102
6. Çin - 104
5. Japonya - 105
4. Güney Kore -106
3. Tayvan - 106
2. Hong Kong - 108
1. Singapur 108
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