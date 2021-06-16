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Dünyanın En Zengin İnsanlarından Hayırsever Mackenzie Scott, 286 Yardım Kuruluşuna Toplam 2.7 Milyar Dolar Bağışladı

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Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un eski eşi, hayırsever MacKenzie Scott, 57 milyar dolarlık servetinden 2.7 milyar doları toplamda 286 yardım kuruluşuna bağışladığını duyurdu.
Dünyanın En Zengin İnsanlarından Hayırsever Mackenzie Scott, 286 Yardım Kuruluşuna Toplam 2.7 Milyar Dolar Bağışladı

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un eski eşi, hayırsever MacKenzie Scott, 57 milyar dolarlık servetinden 2.7 milyar doları toplamda 286 yardım kuruluşuna bağışladığını duyurdu. 

The Guardian'da yer alan habere göre, Bezos'la boşandıktan sonra dünyanın en zengin insanlarından biri olan MacKenzie Scott, 286 yardım kuruluşuna yaptığı bağış üzerine bir açıklama yayımladı. Scott, 2020 yılında da benzer şekilde toplam 6 milyar dolar bağışlamıştı. 

Medium platformundan yaptığı açıklamada, Scott amacını açıklarken zorlandığını söyledi ve şöyle devam etti: "Bu paylaşımımla ilgili görmek istediğim manşet 'Dünyanın duyması gereken sesleri güçlendiren 286 ekip' olmalı. Eşitsizlikle mücadele ede insanlar, yarattıkları değişimle ilgili hikâyelerin merkezde olmasını hak ediyor. Bu eşit bir şekilde, servetle finansman sağladıklarında doğru. Her servet, onları da içeren kolektif bir çabanın sonucudur"

51 yaşındaki Scott, 2.7 milyar dolarlık bağışını uzun süredir yeteri kadar finansman alamayan ve dikkat çekmeyen yüksek etkili organizasyonlara yapıldığını söyledi. Bağış yapılan gruplar arasında, yerel sanat grupları ve kurumları ile eğitim üzerine çalışan ekipler yer alıyor. 

Scott, öğretmen eşi Dan Jewett ile, değişmesi gereken sistemlerin sağladığı serveti geri vermeye çabaladıklarını söyledi. 

Scott ve Bezos 2019 yılında boşanmıştı.

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