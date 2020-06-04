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Dünyanın konuştuğu Çinli doktor hayatını kaybetti! Koronavirüs tedavisinden sonra ten rengi değişmişti

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Dünyanın konuştuğu Çinli doktor hayatını kaybetti! Koronavirüs tedavisinden sonra ten rengi değişmişti
Dünyanın konuştuğu Çinli doktor hayatını kaybetti! Koronavirüs tedavisinden sonra ten rengi değişmişti

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs nedeniyle ten rengi koyulaşan Çinli doktordan acı haber geldi. Çin'de Kovid-19 salgının ortaya çıktığı Vuhan kentinde ten rengi değişen doktorun hastalıktan hayatını kaybettiği bildirildi.

Çin'de Kovid-19 salgının ortaya çıktığı Vuhan kentinde ten rengi değişen doktorun hastalıktan hayatını kaybettiği bildirildi. Korona enfekte olduktan sonra ten rengi beyazdan siyaha dönüşen Çinli doktorun görüntüsü tüm dünyayı ürkütmüştü.

Çin medyasında yer alan habere göre, 4 ay boyunca Kovid-19 tedavisi gören Wuhan Merkez Hastanesi doktorlarından Hu Weifeng hayatını kaybetti. Hu Weifeng'in koronavirüse yakalandıktan sonra ten rengi değişmişti.

Çin'de 17 Nisan'dan bu yana Kovid-19 kaynaklı ölüm bildirilmiyordu. Bu son ölüm, yarından itibaren resmi istatistiklere dahil edilecek.

 

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