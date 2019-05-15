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Dünya’ya 500 Kilometre Çapında Bir Göktaşı Çarparsa Ne Olacağını Gösteren Video

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Discovery Channel için hazırlanan ve yakın zamanda sosyal medyada yeniden gündeme gelen bir videoda, gezegenimize 500 kilometre çapında bir meteor çarpması durumunda neler olacağı gözler önüne seriliyor.
Dünya’ya 500 Kilometre Çapında Bir Göktaşı Çarparsa Ne Olacağını Gösteren Video

İnsanoğlunun nasıl korunacağını tam olarak çözemediği iki tane doğal felaket var. Birisi depremler, ötekisi de gökyüzünün ötesinden gelen göktaşları. Bu gök cisimlerinden bir tanesi dinozorların sonunu getiren buzul çağının da sorumlusu olarak gözüküyor.

Discovery Channel, 2008 yılında hazırladığı videoda gezegenimize 500 kilometre çapında bir göktaşı çarpması durumunda ne olacağını bir simülasyon ile göstermeye karar vermişti. Bu video, son dönemde internette yeniden popüler hale geldi.

Öncelikli olarak 500 kilometrenin ne kadar büyük olduğunu kafamızda kurgulamakla başlayalım. Bu büyüklükte bir cisim bir yere düşmez, bir yerin üstüne düşer. 30 metre çapında bir cisim New Orleans’a düştüğünde New Orleans’a meteor düştü deriz ama bu gök cismi New Orleans kadar olacağı için tanımımız değişir. Daha yerel bir örnek vermek gerekirse İzmir-İstanbul arası kuş uçuşu 480 kilometredir. Göktaşı aynı anda hem Foça’yı hem de Küçükçekmece'yi yerle bir edebilir.

Bu devasa arkadaş atmosferden girerken yıkıma başlıyor, en azından videoya göre. Simülasyonda cisim Pasifik Okyanusu’na düşüyor. Ben ilk önce cismin kütle çekiminden dolayı dev dalgaların ve gelgitlerin kıyılara epey zarar vereceğini düşünüyorum ama birazdan da göreceğimiz üzere bunun bir önemi yok.

Çarpışma anında yüzeyin 10 kilometrelik kısmı parçalanıyor. Bu 10 kilometre yüzey boyutu değil bu arada, derinlik. Yani okyanus tabanında içeri doğru bir Everest boyu krater oluşuyor. Şok dalgaları ses hızını aşarak savruluyor. Gezegenimizden savrulan parçalar alt atmosere gidiyor, sonra tekrar Dünya'ya dönüp etrafı yakıp yıkmaya başlıyor. Dünyayı ateşler ve yangınlar sarıyor. Dünyadaki yaşamı bu ateş dalgası yutuyor. Bir gün içerisinde gezegenin yüzeyi yaşamın barınamayacağı hale geliyor.

Kanıtlara göre bu olay, Dünya’nın geçmişinde daha önce altı defa yaşandı. Yani gezegenimiz öyle kolay kolay vurmayla ölmüyor ancak aynısı bizim türümüz için geçerli değil. 24 saat içerisinde bizim için konu kapanmış oluyor.

 

 

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