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Dünyaya Bir Müjde Daha! Biontech, Ms Hastaları İçin De Aşı Geliştiriyor

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Kovid-19 aşısını geliştirerek adını dünyaya duyuran Türk bilim insanı Prof. Dr. Şahin'in kurucu ortağı olduğu BioNTech, kronik sinir sistemi hastalığı olan Multipl Skleroza (MS) karşı aşı denemelerinde “umut” verici sonuçlar alındığını bildirdi.
Dünyaya Bir Müjde Daha! Biontech, Ms Hastaları İçin De Aşı Geliştiriyor

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