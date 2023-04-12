  • BIST 5.146,11
  • Altın 1251.4
  • Dolar 19.3113
  • Euro 21.2318
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAMaraş'ta Deprem

Dünyayı bekleyen bir sonraki tehlike: Et yiyen mikroplar

» »
Bilim insanlarının araştırmalarına göre iklim değişikliği ve okyanusların ısınması, insan hayatını tehdit edebilecek 'ölümcül et yiyen mikropların' sahil şeridine inmesine neden oluyor.
Dünyayı bekleyen bir sonraki tehlike: Et yiyen mikroplar

Dünya'nın atmosferi ve okyanusları, insanlık tarihinde hiç görülmemiş şekilde ısınıyor ve yaşamı tehdit ediyor.

Ancak iklim değişikliğinin sonuçları bununla sınırlı değil.

Uluslararası bir araştırma ekibi tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre, küresel ısınmanın daha az bilinen, ancak oldukça tehlikeli bir etkisi daha var.

Et yiyen bakterilerin kıyı sularında yayılması ve bu sularda, güzel havalarda bile insanları tehlikeli bir şekilde hasta edebilme özelliği.

Çalışma özellikle insanları enfekte etmesiyle ünlü bir tür olan Vibrio vulnificus'a işaret ediyor.

Vibrio vulnificus, çiğ veya az pişmiş deniz ürünleri, özellikle istiridye yediğinde insanları hasta edebiliyor.

Ancak açık bir yaraya maruz kaldığında da hayatı tehdit eden nekrotizan fasiit (doku enfeksiyonu) de yapabiliyor.

Çalışmanın yazarlarının bildirdiğine göre , Meksika Körfezi'ndeki kıyı sularından ve Georgia ile Florida'nın Atlantik kıyılarından uzun süredir bilinen V. vulnificus , bu bölgelerde büyüyen bir tehdit oluşturuyor ve aynı zamanda daha kuzeyde yeni yaşam alanlarında kolonileştiriyor gibi görünüyor.

Çalışmaya göre, 30 yılı aşkın bir süre boyunca ABD Doğu Kıyısı boyunca V. vulnificus enfeksiyonlarının sayısı yılda 10'dan 80'e yükseldi; 2100 yılına kadar yılda 200'e ulaşma yolunda olabilir.

Yazarlar, vakaların her yıl daha kuzeyde göründüğünü de ekliyor. Bir zamanlar ABD'nin Atlantik kıyısındaki Georgia'nın kuzeyinde nadiren bulunan bakteri, şimdi Philadelphia kadar kuzeyde bulunabiliyor.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sağlık Bakanlığı'ndan 11 Nisan Dünya Parkinson Günü açıklaması...11 Nisan 2023 Salı 16:09
  • Bilinçsiz egzersiz sakatlığa neden oluyor11 Nisan 2023 Salı 15:10
  • Araştırma: İnsan beyni, "göz açıp kapayıncaya" kadar sahte anı üretebiliyor11 Nisan 2023 Salı 14:30
  • Çinli bilim insanlarından çarpıcı Covid-19 açıklaması11 Nisan 2023 Salı 13:44
  • Bahar alerjisi neden tedavi edilmeli?11 Nisan 2023 Salı 12:05
  • Bilimsel çalışmalar koronavirüs benzeri salgınların riskini artırıyor11 Nisan 2023 Salı 10:49
  • Bilim insanlarından sivrisineklerin salyalarıyla ilgili uyarı10 Nisan 2023 Pazartesi 21:15
  • Suriye'de kansere yakalanan yüzlerce çocuk tedavi güçlüğü çekiyor10 Nisan 2023 Pazartesi 20:47
  • Ramazanda aralıklı beslenme vücuda gençlik kazandırıyor10 Nisan 2023 Pazartesi 11:32
  • Uzman Psikolog Tuğçe Denizgil Evre; “Kilo vermek için diyete girmek tek başına yeterli değil”10 Nisan 2023 Pazartesi 10:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti