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Düzenli kahvaltı, kilo kaybını destekler mi?

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Anneler 'kahvaltının önemi' konusunda haklı mı, araştırmalar bu konuda ne diyor?
Düzenli kahvaltı, kilo kaybını destekler mi?

Kahvaltının günün en önemli öğünü olduğu fikri, özellikle anneler tarafından güçlü bir şekilde destekleniyor. Anneler yalnız da değil. Şimdiye kadar yapılan çok sayıda araştırmanın onların bu inancını desteklediği sanılıyordu; ancak Avustralya’nın Melbourne kentinden uzmanların şimdiye kadarki çalışmaların hepsini ele alarak ortaya koydukları yeni rapor, bunun aksini gösterdi.

Her ne kadar Britanya Diyetetik Birliği (BDA), ‘kahvaltı yapan insanların atlayanlara göre daha düzenli beslendiklerini ve daha düşük oranda fazla kilolu olduklarını’ söylese de, bu konuda şimdiye kadar yapılan 13 araştırmayı inceleyen Monash Üniversitesi’ndeki uzmanlar kahvaltı edenlerle etmeyenler arasında kilo açısından o kadar da büyük bir fark olmadığını tespit etti. 

Kahvaltıyı atlayanlar daha hafif

Yapılan araştırmaya göre, kahvaltıyı atlayanlar atlamayanlardan ortalama 440 gram daha hafif. Kahvaltı edenler, günde ortalama 260 kalori daha fazla alıyorlar ve ağırlıklarına bakıldığında günün ilerleyen saatlerinde de aradaki bu farkı kapatmak için daha fazla yemiyorlar. 

Araştırmacılar, kahvaltı edenlerle etmeyenlerin metabolik hızları arasında da çok büyük bir fark bulunmadığı sonucuna ulaştı. Bu bulgu da, günün ilk saatlerinde kahvaltı etmenin kalorilerin etkili biçimde yakılmasına yardımcı olduğu tezini çürüttü. 

"Yetişkinlerde kilo kaybı için kahvaltıyı önerirken dikkatli olmak gerekiyor"

Independent’tan Jane Kirby’nin Britanya Medikal Dergisi’nden (BMJ) aktardığına göre araştırmanın yazarları, konu hakkında yapılmış çok fazla ve derinlikli çalışma bulunmadığına dikkat çekti ve bu alanda daha fazla çalışılması gerektiğini söyledi. Araştırma sonucu BMJ’de yayınlanan makalede şu ifadelere yer verildi: 

 

“Bu çalışma günlük diyetinize kahvaltıyı eklemenin böyle bir alışkanlık geliştirmek dışında kilo kaybı açısında iyi bir strateji olmayabileceğini gösteriyor. Yetişkinlerde kilo kaybı için kahvaltıyı önerirken dikkatli olmak gerekiyor çünkü etkisi tam ters olabilir.”

 

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