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E-Devlet, Ulaştırma Bakanlığı’na bağlandı

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Başbakanlığa bağlı faaliyet gösteren E-Devlet Yürütme Kurulu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlandı.
E-Devlet, Ulaştırma Bakanlığı’na bağlandı

Bakanlar Kurulu, 21 Aralık 2020 tarihli kararında tadilata gitti.

Resmi Gazete’de de yayımlanan karara göre, İdari Koordinasyon Yönünden Başbakanlık ve Bakanlıklara Bağlı Kurum ve Kuruluşların verimliliğinin sağlanması açısından eski karar tadil edildi ve E-Devlet Yürütme Kurulu, Başbakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlar listesinden çıkarılarak Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşlar listesine eklendi.

İdari Koordinasyon Yönünden Başbakanlık ve Bakanlıklara Bağlı Kurum ve Kuruluşların son hali şöyle oldu:

Başbakanlığa Bağlı Kurum ve Kuruluşlar:

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu

Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi

Kıbrıs Vakıflar Kredi Şirketi

Kıbrıs Vakıflar Bankası Ltd.

K.T. Kooperatif Merkez Bank!\Sı Ltd.

Yayın Yüksek Kurulu

Kıbrıs Türk Yatırım ve Geliştirme Ajansı (YAGA)

Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığına Bağlı Kurum ve Kuruluşlar:

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK)

Rekabet Kurulu

Kıbrıs Türk Petrolleri Ltd.

Kıbrıs Türk Tütün Endüstrisi Ltd.

Kıbrıs Sigorta Şti. Ltd.

Lefke Avrupa Üniversitesi

Serbest Liman ve Bölge İdaresi

Yenilenebilir Enerji Kurulu

Türk Alkollü İçki ve Şarap Endüstrisi Ltd. (TAŞEL)

Piyangolar Birimi

Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi

Turizm ve Çevre Bakanlığına Bağlı Kurum ve Kuruluşlar:

Kalkınma Bankası

Şeker Sigorta Kıbrıs Ltd.

Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu

Dışişleri Bakanlığına Bağlı Kurum ve Kuruluşlar:

Türk Ajansı Kıbrıs (TAK)

Maliye Bakanlığına Bağlı Kurum ve Kuruluşlar:

KKTC Merkez Bankası

İçişleri Bakanlığına Bağlı Kurum ve Kuruluşlar

İskan Komitesi

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığına Bağlı Kurum ve Kuruluşlar:

Kıbrıs Türk Denizcilik Şirketi

Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Ltd. Şti.

Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu (BTHK)

Trafik ve Ulaştırma Hizmetleri Komisyonu

E- Devlet Yürütme Kurulu

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı'na Bağlı Kurum ve Kuruluşlar:

DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu

Atatürk Öğretmen Akademisi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'na Bağlı Kurum ve Kuruluşlar:

Toprak Ürünleri Kurumu

Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu

Genel Tarım Sigortası Fonu

Cypfruvex Ltd.

Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na Bağlı Kurum ve Kuruluşlar:

İhtiyat Sandığı

Asgari Ücret Saptama Komisyonu

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