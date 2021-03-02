E-Devlet, Ulaştırma Bakanlığı’na bağlandı

Bakanlar Kurulu, 21 Aralık 2020 tarihli kararında tadilata gitti.
Resmi Gazete’de de yayımlanan karara göre, İdari Koordinasyon Yönünden Başbakanlık ve Bakanlıklara Bağlı Kurum ve Kuruluşların verimliliğinin sağlanması açısından eski karar tadil edildi ve E-Devlet Yürütme Kurulu, Başbakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlar listesinden çıkarılarak Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşlar listesine eklendi.
İdari Koordinasyon Yönünden Başbakanlık ve Bakanlıklara Bağlı Kurum ve Kuruluşların son hali şöyle oldu:
Başbakanlığa Bağlı Kurum ve Kuruluşlar:
Bayrak Radyo Televizyon Kurumu
Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi
Kıbrıs Vakıflar Kredi Şirketi
Kıbrıs Vakıflar Bankası Ltd.
K.T. Kooperatif Merkez Bank!\Sı Ltd.
Yayın Yüksek Kurulu
Kıbrıs Türk Yatırım ve Geliştirme Ajansı (YAGA)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığına Bağlı Kurum ve Kuruluşlar:
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK)
Rekabet Kurulu
Kıbrıs Türk Petrolleri Ltd.
Kıbrıs Türk Tütün Endüstrisi Ltd.
Kıbrıs Sigorta Şti. Ltd.
Lefke Avrupa Üniversitesi
Serbest Liman ve Bölge İdaresi
Yenilenebilir Enerji Kurulu
Türk Alkollü İçki ve Şarap Endüstrisi Ltd. (TAŞEL)
Piyangolar Birimi
Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi
Turizm ve Çevre Bakanlığına Bağlı Kurum ve Kuruluşlar:
Kalkınma Bankası
Şeker Sigorta Kıbrıs Ltd.
Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu
Dışişleri Bakanlığına Bağlı Kurum ve Kuruluşlar:
Türk Ajansı Kıbrıs (TAK)
Maliye Bakanlığına Bağlı Kurum ve Kuruluşlar:
KKTC Merkez Bankası
İçişleri Bakanlığına Bağlı Kurum ve Kuruluşlar
İskan Komitesi
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığına Bağlı Kurum ve Kuruluşlar:
Kıbrıs Türk Denizcilik Şirketi
Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Ltd. Şti.
Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu (BTHK)
Trafik ve Ulaştırma Hizmetleri Komisyonu
E- Devlet Yürütme Kurulu
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı'na Bağlı Kurum ve Kuruluşlar:
DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu
Atatürk Öğretmen Akademisi
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'na Bağlı Kurum ve Kuruluşlar:
Toprak Ürünleri Kurumu
Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu
Genel Tarım Sigortası Fonu
Cypfruvex Ltd.
Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na Bağlı Kurum ve Kuruluşlar:
İhtiyat Sandığı
Asgari Ücret Saptama Komisyonu
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