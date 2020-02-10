Ecvet Yusuf’un cenazesi Perşembe günü yapılacak

1974'ün ilk şehidi Ecvet Yusuf için, Tekke Bahçesi'nde kemiklerinin başka bir mezarda tespit edilmesinin ardından bir kez daha cenaze töreni düzenlenecek.

1974’ün ilk şehidi Ecvet Yusuf için, Tekke Bahçesi’nde kemiklerinin başka bir mezarda tespit edilmesinin ardından bir kez daha cenaze töreni düzenlenecek.

1974’ün ilk şehidi Ecvet Yusuf, Perşembe günü defnedilecek. Yıllardır toplu mezarda bulunan ve Kayıp Şahıslar Komitesi’nin kazı çalışmaları sonucu tespit edilen Ecvet Yusuf, ailenin aldığı kararla herhangi bir devlet ya da askeri merasim olmaksızın, sevdiklerinin katılımıyla defnedilecek.

Ecevit Yusuf'un defin törenine dair çocukları sosyal medya üzerinden bilgilendirme yaptı:

ECVET YUSUF

DEFİN TÖRENİ

Değerli dostlar 45 yıllık kandırmacanın ardından babam Şehit ECVET YUSUF un defin töreni 13 Şubat 2020 tarihinde sabah saat 10: 00 da Tekke Bahçesinde kendi adına kayıtlı ancak içinden paslı solina (demir boru) çıkan mezarında yapılacaktır.

Babamın defin töreninde askeri ve dini tören olmayacaktır.

Babamın yanında görev yapan silah arkadaşları mücahitleri, öğrencileri ve sevdiklerinin yanımızda olması onların duaları en büyük askeri ve dini törenden çok daha kutsal ve maneviyatı büyüktür.

Şehitleri yıllarca ağızlarından düşürmeyen sözde vatan sever geçinen dernekler ve sözde TMT ve Mücahit komutanları derneğinin yöneticilerinin çiçek çelenk ve kendilerini de babamızın mezarı başında istemiyoruz. Bu bağlamda merzarlık mezarlık gezen siyasileri de aramızda görmek istemiyoruz.

Bizler ECVET YUSUF un çocukları olarak bu ülkedeki değerlere kültürüne sahip çıkan bu ülkenin dağını taşını hayvanını börtüsüne böceğine doğal yaşamına denizlerine sahip çıkan, geldiğimiz bu durumdan içinde sızı hisseden gerçek vatan sever Kıbrıslıyım diyen herkesi yanımızda görmekten mutlu olacağız. Çünkü bizim babamız bu uğurda bizlerin barış içinde korkusuzca yaşamamız için canını vermiştir. Bu ona karşı borcumuzdur.