  • BIST 118.342
  • Altın 304,821
  • Dolar 6,0113
  • Euro 6,5618
  • Lefkoşa 8 °C
  • Mağusa 6 °C
  • Girne 8 °C
  • Güzelyurt 6 °C
  • İskele 6 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKAYenierenköy Sahilinde Erkek Cesedi Bulundu

Ecvet Yusuf’un cenazesi Perşembe günü yapılacak

» »
1974'ün ilk şehidi Ecvet Yusuf için, Tekke Bahçesi'nde kemiklerinin başka bir mezarda tespit edilmesinin ardından bir kez daha cenaze töreni düzenlenecek.
Ecvet Yusuf’un cenazesi Perşembe günü yapılacak

1974’ün ilk şehidi Ecvet Yusuf için, Tekke Bahçesi’nde kemiklerinin başka bir mezarda tespit edilmesinin ardından bir kez daha cenaze töreni düzenlenecek.

1974’ün ilk şehidi Ecvet Yusuf, Perşembe günü defnedilecek. Yıllardır toplu mezarda bulunan ve Kayıp Şahıslar Komitesi’nin kazı çalışmaları sonucu tespit edilen Ecvet Yusuf, ailenin aldığı kararla herhangi bir devlet ya da askeri merasim olmaksızın, sevdiklerinin katılımıyla defnedilecek.

Ecevit Yusuf'un defin törenine dair çocukları sosyal medya üzerinden bilgilendirme yaptı:

3,,,,,,,,,.jpg

ECVET YUSUF

DEFİN TÖRENİ
Değerli dostlar 45 yıllık kandırmacanın ardından babam Şehit ECVET YUSUF un defin töreni 13 Şubat 2020 tarihinde sabah saat 10: 00 da Tekke Bahçesinde kendi adına kayıtlı ancak içinden paslı solina (demir boru) çıkan mezarında yapılacaktır.
Babamın defin töreninde askeri ve dini tören olmayacaktır.
Babamın yanında görev yapan silah arkadaşları mücahitleri, öğrencileri ve sevdiklerinin yanımızda olması onların duaları en büyük askeri ve dini törenden çok daha kutsal ve maneviyatı büyüktür.
Şehitleri yıllarca ağızlarından düşürmeyen sözde vatan sever geçinen dernekler ve sözde TMT ve Mücahit komutanları derneğinin yöneticilerinin çiçek çelenk ve kendilerini de babamızın mezarı başında istemiyoruz. Bu bağlamda merzarlık mezarlık gezen siyasileri de aramızda görmek istemiyoruz.
Bizler ECVET YUSUF un çocukları olarak bu ülkedeki değerlere kültürüne sahip çıkan bu ülkenin dağını taşını hayvanını börtüsüne böceğine doğal yaşamına denizlerine sahip çıkan, geldiğimiz bu durumdan içinde sızı hisseden gerçek vatan sever Kıbrıslıyım diyen herkesi yanımızda görmekten mutlu olacağız. Çünkü bizim babamız bu uğurda bizlerin barış içinde korkusuzca yaşamamız için canını vermiştir. Bu ona karşı borcumuzdur.

Etiketler: , , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İnönü Yolunda Bir Araç Takla Attı10 Şubat 2020 Pazartesi 18:47
  • Tkp-Yg Genel Başkanı Çakıcı: “Cumhurbaşkanı Akıncı yalnız değildir”10 Şubat 2020 Pazartesi 18:45
  • HAK-SEN’den asgari ücret tepkisi:“Çalışanlarla Alay Etmekten Başka Bir Şey Değil… ‘’10 Şubat 2020 Pazartesi 18:40
  • Dikkat Trafiğe kapalı yol!10 Şubat 2020 Pazartesi 18:38
  • Asgar, ücret 100 lira daha fazla olabilirdi10 Şubat 2020 Pazartesi 18:29
  • UBP’den El-Sen’e: Kimse kamu görevlilerine tehdit savuramaz”10 Şubat 2020 Pazartesi 18:17
  • Sağlık Bakanlığı, ülkedeki yıllık kanser insidansını yüz binde 549 olduğu yönündeki açıklamaların bilimsellikten uzak10 Şubat 2020 Pazartesi 17:44
  • Çavuşoğlu'nun Akıncı'yı "dürüst olmamakla" suçlaması Dünya basınında!10 Şubat 2020 Pazartesi 17:00
  • Mağusa Ötüken'de adam öldüren Salman'a 20 yıl hapis cezası10 Şubat 2020 Pazartesi 16:45
  • KTAMS, “kamu çalışanlarının haksız bir şekilde itibarsızlaştırılmasına  müsaade etmeyeceğini” belirtti10 Şubat 2020 Pazartesi 16:38
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti