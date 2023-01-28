Ehliyet harçlarına zam geldi… Yeni fiyatlar Resmi Gazete’de yayımlandı

Sürüş ehliyeti fiyatlarına ‘harç değişikliği’ adı altında zam geldi…
Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, zamlı ehliyet fiyatlarının, 27 Ocak 2023 tarihinden itibaren yürürlüğe girdiği bildirildi.
Yeni ehliyet harçları şu şekilde:
-2 yıllık: 774.80 TL
-3 yıllık: 1,034 TL
-5 yıllık: 1,589 TL
-10 yıllık: 2,639 TL
-Öğrenci Ehliyeti Sınavı: 775 TL
-Öğrenci Ehliyeti: 774,90 TL
-Motorlu Araç Sürüş Sınavı: 1,065 TL
-Geçici Sürüş Ehliyeti: 774.90 TL
-Uluslararası sürüş ehliyeti: 1,620 TL
-Kaybolan, bozulan, yıpranan veya değiştirilmek istenen sürüş veya öğrenci ehliyet sureti: 380 TL
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