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EL-SEN "Uyarı Grevi Kararı Aldık"

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EL-SEN "Uyarı Grevi Kararı Aldık"
EL-SEN "Uyarı Grevi Kararı Aldık"

Bugün (07.10.2020 Salı) El-Sen Yönetim Kurulu’ nun almış olduğu karar doğrultusunda 07.10.2020 saat 12:30’ dan, 08.10.2020, saat 12:30’ a, kadar İskele Bölge Amirliği Tesis Şubesinde Uyarı Grevi kararı almıştır.

   Kamuoyuna Duyurulur

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