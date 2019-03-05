  • BIST 103.731
  • Altın 222,243
  • Dolar 5,3869
  • Euro 6,0834
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

El üşümesi deyip geçmeyin!

» »
Soğukta ellerin gereğinden fazla üşümesi olarak tanımlanan Raynaud fenomeni, ciddi sağlık problemlerini beraberinde getiriyor.
El üşümesi deyip geçmeyin!

Rahatsızlığın pek çok insanda görüldüğünü vurgulayan Romatoloji Uzmanı Dr. Sevtap Şimşek, "Eller gereğinden fazla üşüyor ve ısınma süresi uzuyorsa, çok hafif soğuklarda bile eller buz gibi oluyorsa, burada Raynaud fenomeninden şüphelenmek gerekir. Bu, soğukta aslında vücudun doğal korunma mekanizmasının şiddetlenmiş halidir. Soğukta ellerimizdeki ve ayaklarımızdaki damarlar büzülerek vücuttaki ısıyı korumaya çalışır. Raynaud fenomeni varlığında bu büzülme şiddeti, çok fazladır. Birdenbire ellerde ve ayaklarda çok şiddetli damarlarda büzülme olur ve kanlanma neredeyse durur. Kanlanma durduğu için önce el-ayak beyaz bir hal alır. Daha sonra kanlanma geçici olarak durduğu için morarmaya başlar. Sonra yavaş yavaş damarlar açılır, elimize ayağımıza kan gider ve kızarmalar başlar. Önce beyazlaşma, sonra hafif bir morarma ve peşinden kızarmayla sonuçlanır. Bu üçlü gidişi bazen sıralı görmeyiz. 'Elim beyazlaşıyor, kızarıyor, morarıyor' diyebilir hastalarımız. Kişide Raynaud fenomeni varsa altında başka hastalıklar yatabileceği için çok önemlidir" diye konuştu.

5c7e834e66a97cf3ac8ac42d.jpg

10-20 kadından 1 ya da 2’sinde Raynaud fenomeninin görüldüğünü dile getiren Uz.Dr. Sevtap Şimşek, "Bazı kadınlarda yapıları gereği böyle olsa da bunların bir kısmında romatizmal hastalıklar olabilir. İlaç kullanımlarına bağlı olabilir. Başka sistem hastalıklarının bulgusu olabilir. Bu yüzden buna dikkati çekmek gerekir.

BAŞKA BİR NEDEN VAR MI DİYE ARAŞTIRIN!

Eğer soğukta ellerde lüzumundan fazla bir üşüme, morarma, kızarma, beyazlaşma oluyorsa, bunun yeniden ısınması çok uzun zaman alıyorsa, özellikle erkeklerde varsa ve 40 yaşın üzerinde birdenbire ortaya çıktıysa mutlaka bunun altında başka bir neden var mı diye araştırmak gerekir. Raynaud fenomeninin en önemli kısmı da budur. Bir hastalık olmayabilir ama başka hastalıkların bulgusu olabilir. Eğer hastalık değilse yani doğal olarak varsa ve altında başka bir hastalık yoksa, gerçekten şiddetli seyrediyorsa o zaman bazı kan sulandırıcı, damar açıcı ilaçlar verebiliriz. Fakat altında bir hastalık varsa yani bir bağ doku hastalığı veya sistemik bir hastalık varsa o zaman nedene uygun tedavi etmek gerekir" dedi.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çocuklarda dikkat dağınıklığı ve asabiyete dikkat!05 Mart 2019 Salı 16:05
  • 'Kırık kalp sendromu'nun nedeni beyin olabilir05 Mart 2019 Salı 15:10
  • 3 kardeş, kanser korkusuyla midelerini aldırdı05 Mart 2019 Salı 10:41
  • Tarihte ikinci kez: ‘Londralı hasta’ HIV pozitiften tamamen kurtarıldı05 Mart 2019 Salı 10:27
  • İnsülin direncini kırmadan kilo vermek imkansız05 Mart 2019 Salı 00:43
  • Bilimsel araştırma: Stres akneyi, akne stresi tetikliyor04 Mart 2019 Pazartesi 23:30
  • Uyuşturucunun Nasıl Bir İllet Olduğunu Gösteren İlk Deney (18+)04 Mart 2019 Pazartesi 01:00
  • İşitme Kaybı İle Bunama Arasında Etki Tespit Edildi04 Mart 2019 Pazartesi 00:30
  • Menopoz sonrası osteoporoza dikkat03 Mart 2019 Pazar 23:30
  • ‘Önlem alınmazsa 2050’de on kişiden biri işitme engelli olacak’03 Mart 2019 Pazar 21:42
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti