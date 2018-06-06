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Elektrik akımına temas eden KIBTEK çalışanı yoğun bakımda

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Elektrik akımına temas eden KIBTEK çalışanı yoğun bakımda
Elektrik akımına temas eden KIBTEK çalışanı yoğun bakımda

Güzelyurt’ta dün, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na (KIBTEK) ait trafo merkezinde elektrik akımına temas eden Mehmet Dalgıç (E-39) ellerinden yaralandı. Dalgıç, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisinde müşahede altına alındı.

Polis bülteninde “iş kazası” başlığıyla verilen bilgiye göre, Dalgıç, dün Güzelyurt’ta trafo merkezinde yenileme çalışması yaparken elektrik akımına temas ederek ellerinden yaralandı.

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