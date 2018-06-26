  • BIST 94.582
  • Altın 191,001
  • Dolar 4,7078
  • Euro 5,5070
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAŞarkıcı Hacer intikam cinayetine mi kurban gitti?

Elektrik kesintisi

» »
Gaziköy, Turunçlu, Kurudere, Paşaköy’de elektrik kesintisi
Elektrik kesintisi

Gaziköy, Turunçlu, Kurudere ve Paşaköy’e yarın 09.00 ile 14.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Bölge Amirliği’nin açıklamasana göre, kesinti proje çalışmaları nedeniyle yapılacak
 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • “Uyuşturucu bağlantılı dava sayısında artış var”26 Haziran 2018 Salı 10:02
  • Taner Ulutaş'tan mesajınız var!26 Haziran 2018 Salı 07:45
  • Acil servislerde vakalar aciliyete göre muayene edilecek25 Haziran 2018 Pazartesi 17:38
  • Akıncı, İnce’yi arayarak demokrasiye yaptığı katkı nedeniyle tebrik etti25 Haziran 2018 Pazartesi 16:52
  • Yarın hangi bölgelerde elektrik kesintisi yapılacak?25 Haziran 2018 Pazartesi 16:41
  • Şefik: “Sakin ve rahat bir yerel seçimdi”25 Haziran 2018 Pazartesi 15:45
  • Akıncı: “Uygar bir ortamda seçimini yapmasını bilen halkımız kutlanmaya değer”25 Haziran 2018 Pazartesi 15:30
  • KTOEÖS: “Ülkede dayatma paketler–politikalar sorunu var”25 Haziran 2018 Pazartesi 15:20
  • Bir haftada 67 trafik kazası yaşandı: 2 ölü, 22 kişi yaralı25 Haziran 2018 Pazartesi 15:10
  • “İnsan ticaretine karşı birlikte mücadele” hibe programı teklif çağrısı açıldı25 Haziran 2018 Pazartesi 13:52
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti