Elektrik kesintisi

Gaziköy, Turunçlu, Kurudere ve Paşaköy’e yarın 09.00 ile 14.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Bölge Amirliği’nin açıklamasana göre, kesinti proje çalışmaları nedeniyle yapılacak
Gaziköy, Turunçlu, Kurudere ve Paşaköy’e yarın 09.00 ile 14.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Bölge Amirliği’nin açıklamasana göre, kesinti proje çalışmaları nedeniyle yapılacak
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