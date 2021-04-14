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Elon Musk, Neuralink çipini yıl sonuna kadar insan beyninde denemeyi hedefliyor

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Neuralink, bir maymun beyninde denenen ve maymunun video oyunu oynamasını sağlayan çipi, 2021 yılı sonuna kadar insan beyninde denemeyi hedefliyor.
Elon Musk, Neuralink çipini yıl sonuna kadar insan beyninde denemeyi hedefliyor

Elon Musk, Neuralink firmasının ürettiği çipin, bir maymun üzerinde denenmesi ve başarıyla sonuçlanmasının ardından, çipin yıl sonuna kadar insan beyninde de deneneceğini hatırlattı. Neuralink'in insanlarda alzheimer ve parkinson gibi hastalıkların tedavisinde kullanılması planlanıyor.

Neuralink, bir maymun beyninde denenen ve maymunun video oyunu oynamasını sağlayan çipi, 2021 yılı sonuna kadar insan beyninde denemeyi hedefliyor.

9 Nisan'da milyader girişimci Elon Musk'ın 'beyin çipi' projesi Neuralink'in bir maymun üzerinde denendiği ve maymuna 'Pong' adlı video oyununun oynatıldığı görüntüler paylaşılmıştı.

​Tesla ve SpaceX CEOsu, çipi insan beynine yerleştirerek alzheimer ve parkinson gibi nörolojik hastalıkları iyileştirmeyi hedefliyor. 

'Felçli insanların tekrar yürümesini sağlayacak'

 

Musk bu projesiyle engelli insanların, düşünce aracılığıyla bilgisayar ve akıllı telefon gibi teknolojk cihazları kullanabilmesini de amaçlıyor.

Milyarder girişimci, “İşler planladığımız gibi giderse, bu yıl içinde insanlı deneylere başlamak için FDA’dan (Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi) gerekli onayı alacağız” ifadelerini kullandı.

9 Nisan'da konuya ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulunan Musk, "İlk Neuralink ürünü, felçli bir kişinin akıllı telefonu, baş parmak kullanan birine göre daha hızlı kullanmasını sağlayacak" açıklamasında bulunmuştu.

Musk, paylaşımının devamında "Daha sonraki sürümler, beyindeki Neuralinklerden vücut motor/duyusal nöron kümelerindeki Neuralinklere sinyalleri aktarabilecek ve böylece, örneğin belden aşağısı felç olanların tekrar yürümesini sağlayacak" demişti.

Öte yandan Amerikalı milyarder, cihazın kafatasına implante edildiğini ve kablosuz olarak şarj edildiğini anımsattı.

2016 yılında Musk tarafından kurulan San Francisco merkezli Neuralink; Alzheimer, demans ve omurilik yaralanmaları gibi nörolojik rahatsızlıkları iyileştirmeye ve insanlığı 'yapay zeka ile uyumlu hale getirmeye' yardımcı olmak için beyin implantları geliştiriyor.

Geçen yılın ağustos ayında Musk, Neuralink'in tanıtımında cihazın bir domuz üzerinde test edildiği görüntüleri paylaşmıştı.

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