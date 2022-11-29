Elon Musk, Twitter yüzünden Apple’a savaş açtı

44 milyar dolarlık satın almadan sonra Twitter’daki yeni hamleleriyle tüm dünyanın dikkatini çeken Elon Musk bu defa da Apple’ı hedef aldı.

44 milyar dolarlık dev satın alma sonrası Twitter’da sular durulmuyor. Elon Musk, Twitter çalışanlarını işten çıkarıp kalanlar için çalışma koşullarını çok daha katı bir hale getirirken platformun yaşadığı sıkıntıları paylaşmaya başladı.

PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Elon Musk Twitter hesabından Apple ile ilgili şu paylaşımları yaptı:

* Apple, Twitter'da reklam vermeyi büyük ölçüde durdurdu. Amerika'da ifade özgürlüğünden nefret mi ediyorlar?

* Apple ayrıca Twitter'ı App Store'dan alıkoymakla tehdit etti, ancak nedenini bize söylemiyor.

* Apple'ın App Store'dan satın aldığınız her şeye gizli bir şekilde yüzde 30 vergi koyduğunu biliyor muydunuz?

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, sıkı bir Twitter kullanıcısıyken nisan ayında sadece kullanıcı olarak kalmak istemediğine karar verip platformu satın almak istediğini açıkladı. Musk, popüler platform için 44 milyar dolarlık teklifle dikkat çekerken, uzun ve zorlu bir süreci de başlatmış oldu.

Musk, teklifini bir süre sonra platformdaki bot hesap sayısı konusunda şeffaf davranılmadığı gerekçesiyle geri çekti ve Twitter ile arasında da sorunlar başlamış oldu. Musk'ın bu hamlesinden sonra şirketin hisse değerleri düşerken satın alma süreci de mahkemeye gitti.

Sonunda Musk, geçtiğimiz haftalarda platformu satın aldı; ancak bu defa da şirket içinde sorunlar yaşanmaya başladı.