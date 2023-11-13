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Elon Musk'ın Neuralink şirketi beyin çipi takmaya hazır: Şartlar belli oldu

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Elon Musk'ın beyin implant şirketi Neuralink, ilk beyin çipi ameliyatı hazırlıklarını tamamladı. Şirket ameliyat için 40 yaşın altında her iki kolu ya da bacağı felce uğrayan bir gönüllü yetişkin aradığı kaydedildi.
Elon Musk'ın Neuralink şirketi beyin çipi takmaya hazır: Şartlar belli oldu

Elon Musk'ın Neuralink şirketi ilk beyin implantı ameliyatına hazırlanıyor. 

Neuralink şirketinin ilk beyin çipi ameliyatı için gönüllülerde aradığı şartlar belli oldu.

NEURALINK FELÇLİ HASTA ARIYOR

Bloomberg'in haberine göre, Neuralink 40 yaşın altında kuadriplejik yani her iki kol ya da bacağı felce uğrayan bir yetişkin arıyor.

Ameliyat, ince telleri ve elektrotları beyne yerleştirmek için kişinin kafatasının büyük bir parçasının çıkarılmasını gerektirecek.

Kafatasından çıkarılan bir kısmın yerine birkaç yıl boyunca orada kalacak olan küçük bir çiple değiştirileceği kaydedildi.

BOZUK PARA BÜYÜKLÜĞÜNDE OLACAK

Çipin bir bozuk para büyüklüğünde olacağı ve takılan hastanın beyin aktivitelerini okuyacağı belirtildi.

Ardından Beyin dalgalarından alınan veriler bilgisayar ya da tablet üzerinden takip edilecek.

Bu Beyin implantının kişinin düşüncelerini bir bilgisayar aracılığıyla komuta dönüştürülmesine yardımcı olması bekleniyor.

ŞİRKET ÇİP TAKMAYA HAZIR

Yıllar süren çalışmaların ardından Neuralink şirketinin insanlar üzerinde beyin çipini denemeye hazır olduğu belirtildi.

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