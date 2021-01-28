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Emek Platformu'ndan asgari ücret tepkisi

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Emek Platformu bir basın açıklaması yayınlayarak hükümete tepki gösterdi
Emek Platformu'ndan asgari ücret tepkisi

Emek Platformu bir basın açıklaması yayınlayarak hükümete tepki gösterdi.

Açıklama şu şekilde:

2021 yılının ilk asgari ücret belirleme çalışmaları kapsamında, bugün toplanması gereken asgari ücret tespit komisyonu, işveren sendikasından 2 üyenin istifası sonrasında yerlerine atama yapılmaması ve pandemi dolayısıyla kapanma var gerekçesi ile ileriki bir tarihe ertelendi.

Yaklaşık 1 yıldır yeni asgari ücreti belirlemeyen Asgari ücret tespit komisyonunda, işveren ve devlet temsilcilerinin bu komik gerekçelerle toplantıyı ertelemesi kabul edilemezdir.

İşverenler sendikası tarafından sunulan, “istifa eden üyelerimizin yerine yenisini atayamadık” tavrı en hafif tabirle ciddiyetsizliktir. Bu tutumları ile işçilerini değil sadece kendi çıkarlarını düşündüklerini bir kez daha açıkça ortaya koyuyorlar.

Devlet tarafının ise kapanmayı bahane ederek toplantıyı ertelemesi, kimin tarafını tuttuğunu açıkça göstermektedir. İnşaatların, marketlerin, benzin istasyonlarının, hırdavatçıların açık olduğu ve buralarda binlerce işçinin çalıştığını görmezden gelip, kapanmayı bahane ederek toplantıyı ertelemek, emekçileri bu şartlarda yalnız bırakarak işverenlerin yanında saf tutmaktan başka bir şey değildir.

İşverenler ile devlet temsilcilerinin asgari ücreti belirlememek için türlü bahanelere başvurması yeni bir şey değildir. Asgari ücrete artış yapılmaması için oynanan bu oyunun bilincinde olarak bu oyunlara karnımızın tok olduğunu belirtiriz. Mademki toplanma sizlere zül geliyor, gelin asgari ücreti en düşük devlet çalışanı maaşına endeksleyin. Böylece, asgari ücretliler de eşel mobil sistemine dahil olacak ve belirli aralıklarla enflasyona göre yapılan hayat pahalılığı artışından yararlanabileceklerdir.

Bu zor şartlarda yapılacak olan bu yeni uygulama asgari ücretlilerin de biraz olsun nefes almasını sağlayacaktır.

Emek Platformu

(HakSen, KTÖS, Güç-Sen, El-Sen, Vergi-Sen, Hazine-Sen, Basın-Sen, KTOEÖS, Koop-Sen)

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