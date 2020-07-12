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Eminem'den ırkçılara ve Trump hükümetine diss

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Rap şarkıcısı Eminem, yeni teklisinde ABD'deki polis şiddeti ve Trump hükümetine eleştirilerde bulundu: "George Floyd ve Ahmaud Arbery için dua ediyorum / Nasıl oluyor da bu kadar fazla polis yozlaşmış olabiliyor?"
Eminem'den ırkçılara ve Trump hükümetine diss

Eminem ile Kid Kudi’nin yeni çıkarttığı 'The Adventures Of Moon Man & Slim Shady' isimli şarkıda polis şiddeti ve koronavirüs de dahil olmak üzere güncel olaylara yer verildi.

"BAŞKANLIK OFİSİNDE BİR SÜRÜ APTAL"

Trump hükümetini eleştiren Eminem, şarkının koronavirüse ilişkin bölümünde şu ifadeleri kullandı:

"[Başkanlık] Ofisinde bir sürü aptal. Yarımız zombi kıyameti gelmiş gibi dolaşıyoruz / Diğer yarısı ise sinirli ve dalga geçercesine maske takmak istemiyor / Bu b*ku onlardan işte böyle kapıyoruz / Senin kullandığın alışveriş sepetini kullandım ve şimdi öksürdüğün için ben bir tabuttayım.”

"NEFES ALAMIYORUM"

Mayıs ayında polis tarafından gözaltına alınırken öldürülen George Floyd’dan ve şubat ayında koşu yaparken vurularak öldürülen Ahmaud Arbery’den de bahsedilen parçada "George Floyd ve Ahmaud Arbery için dua ediyorum / Nasıl oluyor da bu kadar fazla polis yozlaşmış olabiliyor? / Dur dostum, lütfen memur bey, üzgünüm / Sen üzerimdeyken nefes alamıyorum / Lanet olası dizin şah damarımın üzerinde duruyor" dizeleri yer aldı.

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