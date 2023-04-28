En çok çocuklar ve yaşlılarda görülüyor

Gastroenterit, her yaştan insanı etkileyebilir, ancak özellikle çocuklar, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf olanlar daha yüksek risk altındadır. Hastalığın yayılmasını önlemek için el hijyeni, temizlik ve uygun gıda güvenliği uygulamaları gibi basit önlemler alınabilir.

GASTROENTERİT NEDİR?

Gastroenterit, mide ve bağırsakların iltihaplanmasıdır. Genellikle virüsler, bakteriler veya parazitler tarafından neden olunur ve sindirim sistemi enfeksiyonlarından biridir. Gastroenteritin belirtileri arasında karın ağrısı, ishal, kusma, ateş, halsizlik, iştah kaybı ve susuzluk hissi yer alabilir.

Gastroenterit, sıklıkla hijyen kurallarına uyulmaması veya kontamine gıdaların tüketilmesi gibi nedenlerle ortaya çıkabilir. Tedavi genellikle semptomların hafifletilmesi, hidrasyonun sağlanması ve enfeksiyonunun neden olduğu sorunların yönetilmesiyle yapılır. İlaç tedavisi sadece belirtilerin kontrol edilmesine yardımcı olabilir ve antibiyotikler, sadece bakteriyel enfeksiyonlar için gereklidir.

GASTROENTERİT BELİRTLERİ NELER?

Gastroenterit belirtileri kişiden kişiye farklılık gösterebilir ve belirtiler genellikle enfeksiyonun şiddetine ve nedenine bağlıdır. Bazı yaygın belirtiler şunlardır:

Karın ağrısı ve krampları

İshal (sulu, sık veya kanlı dışkılar)

Kusma

Bulantı

Ateş veya titreme

Kas ağrıları ve halsizlik

Baş ağrısı

İştah kaybı

Susuzluk hissi

Belirtiler genellikle enfeksiyonun başlamasından sonraki 1-3 gün içinde başlar ve genellikle 3-7 gün sürer. Bazı durumlarda, belirtiler daha uzun sürebilir veya daha ciddi olabilir, özellikle de bağışıklık sistemi zayıflamış kişilerde. Enfeksiyonun ciddiyetine bağlı olarak, dehidrasyon, elektrolit dengesizliği ve diğer sağlık sorunları gibi ciddi komplikasyonlar gelişebilir.

GASTROENTERİT NEDEN OLUR?

Gastroenterit, birçok farklı mikroorganizmanın neden olduğu bir enfeksiyondur. En yaygın nedenler şunlardır:

Virüsler: Norovirüs, rotavirüs, adenovirüs ve astrovirüs gibi virüsler, gastroenteritin en yaygın nedenleridir. Bu virüsler, temas yoluyla (enfekte kişinin kusması veya dışkısıyla temas ederek) veya kontamine yiyecek veya su yoluyla bulaşabilir.

Bakteriler: Salmonella, Escherichia coli (E. coli), Campylobacter, Shigella, Vibrio cholerae ve Yersinia enterocolitica gibi bakteriler, gastroenteritin diğer yaygın nedenleridir. Bu bakteriler, kontamine yiyecek veya su yoluyla bulaşabilir veya temas yoluyla (enfekte kişinin kusması veya dışkısıyla temas ederek) bulaşabilir.

Parazitler: Giardia lamblia, Entamoeba histolytica ve Cryptosporidium gibi parazitler, gastroenterit nedeni olabilir. Bu parazitler genellikle kontamine yiyecek veya su yoluyla bulaşır.

Toksinler: Bazı gıdaların içinde bulunan toksinler, gastroenterite neden olabilir. Örneğin, stafilokok bakterisi bazı yiyeceklerde üreyebilir ve toksinler üretebilir. Toksinlerin yüksek olduğu gıdaların tüketilmesi gastroenterite neden olabilir.

Gastroenteritin nedeni, semptomların şiddeti ve tedavi yöntemi gibi faktörlerde değişkenlik gösterir. Enfeksiyonların çoğu, hijyen kurallarına uyulması ve kontamine gıdalardan kaçınılarak önlenebilir.

GASTROENTERİT KİMLERDE OLUR?

Gastroenterit, her yaşta ve her cinsiyetteki insanlarda görülebilir. Ancak, bağışıklık sistemi zayıf veya yaşlı insanlar, bebekler ve küçük çocuklar, gebeler ve kronik sağlık sorunları olan kişiler gibi bazı gruplar daha yüksek risk altındadır. Ayrıca, insanlar arasında kolayca yayılabilen ve enfeksiyonlara neden olan yerlerde, örneğin okullar, kreşler, yurtlar ve tatil köyleri gibi kalabalık yerlerde, gastroenterit vakaları daha yaygın olabilir.

Gastroenterit, hijyen kurallarına uyulmaması veya kontamine gıdaların tüketilmesi gibi nedenlerle ortaya çıkabilir. Bulaşıcı hastalıkların yayılmasını önlemek için, hasta olan kişilerin, enfekte olduğunu düşünen kişilerin veya enfekte ortamların temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi önemlidir. Ayrıca, kişisel hijyen kurallarına uyulması, ellerin sık sık yıkanması ve enfeksiyonun yayılmasını önlemek için kontamine yiyecek ve su tüketiminden kaçınılması da önemlidir.

GASTROENTERİT ÖLÜMCÜL MÜ?

Gastroenterit genellikle hafif ve kendiliğinden iyileşen bir hastalıktır ve tedavi edilmediğinde bile ölümcül olma olasılığı çok düşüktür. Ancak, bazı durumlarda, gastroenterit ciddi komplikasyonlara neden olabilir. Bunlar şunları içerebilir:

Dehidrasyon: Gastroenteritin en yaygın komplikasyonu, vücudun su ve elektrolit kaybına bağlı olarak dehidrasyondur. Özellikle bebekler, küçük çocuklar, yaşlılar ve kronik sağlık sorunları olan kişilerde, dehidrasyon daha hızlı ve ciddi olabilir.

Elektrolit dengesizliği: İshal ve kusma, vücudun su ve elektrolit kaybetmesine neden olur. Bu durum, vücudun normal fonksiyonlarını bozarak ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir.

Bağırsak hasarı: Bazı gastroenterit vakaları, bağırsaklarda inflamasyona ve hasara neden olabilir. Bu durum, kanlı ishale ve ciddi karın ağrısına neden olabilir.

Beslenme yetersizliği: İshal ve kusma nedeniyle, vücudun ihtiyaç duyduğu besinler ve sıvılar alınamayabilir. Bu durum, beslenme yetersizliğine neden olabilir.

Gastroenterit genellikle hafif ve kendiliğinden iyileşen bir hastalıktır, ancak ciddi komplikasyonlar gelişebilir. Bu nedenle, semptomlarınız şiddetliyse veya uzun süre devam ediyorsa, bir sağlık uzmanına başvurmanız önemlidir. Hatta semptomlarınız hafif olsa bile, yeterli sıvı alımı ve semptomların hafifletilmesi için evde tedavi yöntemlerini uygulamanız önemlidir.