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Ender görülen bir hastalık nedeniyle 'kurt adam'a dönüştü

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Hintli öğrenci Lalit Patidar, ender görülen ve ‘kurt adam sendromu' olarak bilinen hastalığa yakalandı. 13 yaşındaki Lalit, görünüşü nedeniyle bazen sokakta saldırılara maruz kaldığını söyledi.
Ender görülen bir hastalık nedeniyle 'kurt adam'a dönüştü

Daily Mail'de yer alan habere göre, Lalit, Madhya Pradesh eyaletine bağlı Ratlam şehrinde hipertrikoz ya da halk arasında bilinen adıyla 'kurt adam sendromu' hastalığıyla doğdu.

 

Okulda oldukça popüler olan on üç yaşındaki Lalit, bazen sokakta saldırılara da maruz kalabiliyor. Buna rağmen, dış görünüşüne alışmış durumda ve kendini rahat hissediyor.

​Lalit, gelecekte polis olmak, hayatını dürüst bir şekilde kazanmak, insanlara ve ailesine yardım etmek istiyor.

 

'Kurt adam sendromu' vücut tüylerin aşırı şekilde uzamasına neden oluyor. Doğuştan gelen ve tedavi edilemeyen bu hastalık dünyada yaklaşık elli kişide bulunuyor.

Daha önce Genotek Tıbbi Genetik Merkezi, Rusya Bilimler Akademisi ve Piragov Üniversitesi'nden bilim insanları, ELN geninde erken cilt yaşlanmasına neden olan bir mutasyon keşfetmişti.

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