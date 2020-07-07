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Endonezya'da Covid-19 nedeniyle 2 yıl kamu personeli alımı yapılmayacak

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Endonezya'da Covid-19 nedeniyle 2 yıl kamu personeli alımı yapılmayacak
Endonezya'da Covid-19 nedeniyle 2 yıl kamu personeli alımı yapılmayacak

İdari ve Bürokratik Reform Bakanı Tjahjo Kumolo, salgın nedeniyle 2020 ve 2021 için kamu kurumlarına yeni personel alımının durdurulması kararı aldıklarını belirtti.

Kumolo, salgın nedeniyle bu yıl iptal edilen kamu personeli seçme sınavının 2021 için yeniden başvuruya açılacağını ifade etti

Şu ana kadar kurumlara başvuru yapmış adayların mülakatlarının da ertelendiği bilgisini paylaşan Kumolo, ancak ihtiyaca bağlı olarak gelecek yıl personel alımının gündemlerinde olabileceğini kaydetti.

Kumolo, polis ve askeri okullar gibi çeşitli kurumların ise bu durumdan muaf tutulduğunun altını çizdi.

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