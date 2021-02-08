Enis Berberoğlu davasında mahkeme HAK ihlali var kararı verdi!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP’li Enis Berberoğlu hakkında mütaalasını, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

Savcılık, Enis Berberoğlu için yeniden yargılamanın kabulünü, hakkında verilmiş mahkumiyet hükmüne ilişkin infaz işlemlerinin durdurulmasını istedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın mütaalası şöyle:

“Anayasa Mahkemesi söz konusu kararında; sanık Kadri Enis Berberoğlu'nun Anayasa'nın geçici 20. Maddesinin yürürlüğe girmesinden sonra yapılan seçimlerde millet vekili seçilmesi nedeniyle tekrardan yasama dokunulmazlığını elde ettiğini, ancak yargılamaya devam edilmesi nedeniyle sanık Kadri Enis Berberoğlu'nun Anayasal siyasi faaliyette bulunma ve seçilme hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.”

“AYM KARARI BAĞLAYICI NİTELİKTEDİR”

“Anayasa Mahkemesi bireysel başvuruları kabul ve karara bağlama noktasında Anayasaya tarafından yetkilendirilmiş olup kararları Anayasal olarak bağlayıcı niteliktedir.

Sonuç olarak Anayasa Mahkemesi'nin 21 Ocak 2021 tarihli kararında da belirtildiği üzere sanık Kadri Enis Berberoğlu hakkında yeniden yargılamanın kabulü, hakkında verilmiş mahkumiyet hükmüne ilişkin infaz işlemlerinin durdurulması, sanığın hükümlü statüsü sona erdirilerek hakkında yapılacak yargılama da durma kararı verilmesi ve sanık Kadri Enis Berberoğlu hakkında TBMM'den dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezleke düzenlenmesi, Kamu adına talep ve mütalaa olunur.”

AVUKATINDAN ODATV'YE AÇIKLAMA

Enis Berberoğlu’nun avukatı Yiğit Acar Odatv’ye açıklamada bulundu. Acar, “Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) kararına uygun bir görüş vermiştir. Mahkemenin de AYM’ye uygun olarak bugün işlem yapmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

AYM NE DEMİŞTİ

Anayasa Mahkemesi (AYM) CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nun başvurusunu 2. kez değerlendirmiş ve 2. kez ihlal kararı vermişti. Önceki kararı yerel mahkeme tarafından uygulanmayan AYM, başvuru üzerine kararını yinelemişti.