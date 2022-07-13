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Enişteler üzgün! Fiat Doblo 2022 fiyat listesi

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Ülkemizde önemli satış başarılarına imza atan Fiat Doblo Combi 2022 model yılı fiyatları ne durumda? İşte ayrıntılar...
Enişteler üzgün! Fiat Doblo 2022 fiyat listesi

Fiat Doblo, 2000 yılından bu yana uygun fiyat konseptiyle sürücü karşısına çıktı. Gerek geniş bagaj hacmi gerekse güçlü motoruyla ülkemizde sıklıkla tercih edilen ticari, son zamlardan sonra konseptinden büyük ölçüde saptı. Peki Fiat Doblo Combi 2022 fiyatları ne durumda?

Fiat Doblo özellikleri ve 2022 fiyat listesi

Fiat Doblo; şimdiye dek ülkemizde 105 HP ve 120 HP güç üreten iki farklı 1.6 MULTIJET motorla satıştaydı. Ancak, yapılan son güncellemeyle 105 HP‘lik seçenek satıştan kaldırıldı. Geri kalan motor ise 320 Nm tork üretebiliyor. 0’dan 100 kilometreye 13,4 saniyede çıkan seçeneğin ortalama yakıt tüketimi ise 5,8 – 6,8 litre seviyelerinde.

Ticaride EasySafelinePremio Plus ve Trekking olmak üzere dört donanım paketi bulunuyor. Easy ve Safeline, uygun fiyatlı ve ”boş” paket olarak karşımıza çıkarken, Premio Plus ve Trekking ise 7 inç dokunmatik ekranlı multimedya sistemi, arka park sensörü, geri görüş kamerası, sürücü ve yolcu yan hava yastıkları, elektrikli arka camlar, otomatik klima ve çocuk aynası gibi ayrıcalıklar sunuyor.

Fiat Doblo Combi 2022 fiyat listesi

MODELLERTavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı
Easy 1.6 M.Jet 120HP382.900 TL
Safeline 1.6 M.Jet 120HP395.900 TL
Premio Plus 1.6 M.Jet 120HP414.900 TL
Trekking 1.6 M.Jet 120HP422.900 TL

Fiat Doblo Combi 2022 opsiyon fiyat listesi

OPSİYONLARTavsiye Edilen Opsiyon Bedeli
(ÖTV ve KDV Dahil)
Çift Kanatlı Arka Kapı2.500 TL
Arka Park Sensörü1.000 TL
Metalik Boya2.500 TL
Elektrikli Arka Camlar5.000 TL
Konfor Paket
(Elektrikli & Karartmalı Arka Camlar, Cruise control, Arka koltuk
USB giriş)		7.500 TL
Maxi Gövde5.000 TL
7″ Dokunmatik Ekranlı Multimedya Sistemi (Apple Carplay ve
Android Auto)		4.500 TL
Start & Stop3.000 TL
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