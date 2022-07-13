Enişteler üzgün! Fiat Doblo 2022 fiyat listesi

Fiat Doblo, 2000 yılından bu yana uygun fiyat konseptiyle sürücü karşısına çıktı. Gerek geniş bagaj hacmi gerekse güçlü motoruyla ülkemizde sıklıkla tercih edilen ticari, son zamlardan sonra konseptinden büyük ölçüde saptı. Peki Fiat Doblo Combi 2022 fiyatları ne durumda?

Fiat Doblo özellikleri ve 2022 fiyat listesi

Fiat Doblo; şimdiye dek ülkemizde 105 HP ve 120 HP güç üreten iki farklı 1.6 MULTIJET motorla satıştaydı. Ancak, yapılan son güncellemeyle 105 HP‘lik seçenek satıştan kaldırıldı. Geri kalan motor ise 320 Nm tork üretebiliyor. 0’dan 100 kilometreye 13,4 saniyede çıkan seçeneğin ortalama yakıt tüketimi ise 5,8 – 6,8 litre seviyelerinde.

Ticaride Easy, Safeline, Premio Plus ve Trekking olmak üzere dört donanım paketi bulunuyor. Easy ve Safeline, uygun fiyatlı ve ”boş” paket olarak karşımıza çıkarken, Premio Plus ve Trekking ise 7 inç dokunmatik ekranlı multimedya sistemi, arka park sensörü, geri görüş kamerası, sürücü ve yolcu yan hava yastıkları, elektrikli arka camlar, otomatik klima ve çocuk aynası gibi ayrıcalıklar sunuyor.

Fiat Doblo Combi 2022 fiyat listesi

MODELLER Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı Easy 1.6 M.Jet 120HP 382.900 TL Safeline 1.6 M.Jet 120HP 395.900 TL Premio Plus 1.6 M.Jet 120HP 414.900 TL Trekking 1.6 M.Jet 120HP 422.900 TL

Fiat Doblo Combi 2022 opsiyon fiyat listesi