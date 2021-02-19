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Ercan Havalimanı’nda tüm personel aşılandı

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Türkiye Cumhuriyeti’nden KKTC Sağlık Bakanlığı’na yollanan yeni tip koronavirüse karşı etkili Sinovac-COVID-19 aşısı ülke genelinde uygulanmasına kesintisiz devam ediliyor.
Ercan Havalimanı’nda tüm personel aşılandı

   COVID-19 salgınına karşı aşılama çalışmaları dünyanın birçok ülkesinde sürerken, Türkiye Cumhuriyeti’nden KKTC Sağlık Bakanlığı’na yollanan yeni tip koronavirüse karşı etkili Sinovac-COVID-19 aşısı ülke genelinde uygulanmasına kesintisiz devam ediliyor.

   KKTC Sağlık Bakanlığının 15 Ocak 2021’de başlattığı aşılama programı çerçevesinde ilk olarak sağlık çalışanları, 65 yaş üzeri vatandaşlar, huzurevi sakinleri aşılanmıştı. Geçtiğimiz hafta ise kritik görevde yer alan güvenlik mensupları ve belediye çalışanlarına aşılar yapılırken, havalimanında görev yapan tüm personele de ilk aşıları uygulandı.

   KKTC’nin en önemli giriş kapısı olan ve yurt dışına açılan penceresi konumundaki Ercan Havalimanı’nda görev yapan ve riskli konumda olan Sivil Havacılık, T&T Havalimanı İşletmeciliği, itfaiye, yer hizmetleri, havayolları işletmeleri, havalimanı taksi şoförleri ve diğer havalimanı personeli Sivil Havacılık Yönetim Merkezinde Sinovac COVID-19 (Coronavac) ile aşılandı. İkinci aşılanma ise bir ay sonra yapılacak.

 

Özçelik: Sağlık çalışanlarına minnet duyuyoruz

 

   T&T Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdürü M. Serhat Özçelik, Dünya’da halen aşıya ulaşamayan ülkeler varken Türkiye Cumhuriyeti’nin katkıları ile KKTC halkının aşı ile buluşmasının ülke insanının sağlığı açısından çok önemli olduğuna dikkat çekti.

   KKTC halkı ile tüm sektörlerin Koronavirüs salgını nedeniyle çok zor günlerden geçtiğini ifade eden Serhat Özçelik, Türkiye’den gelecek aşılar ile nüfusun yüzde 75’nin aşılanmasının planlandığını ve ardından vakaların azalması ile hayatın normale dönmesinin planlandığını kaydetti. Havalimanında uçuşların yüzde 98 düştüğünü ve günde iki uçağa hizmet verildiğini belirten Özçelik, bu süreçte yolcu sayısında büyük gerilemelerin de yaşandığını ifade ederek, “Yapılan bu aşılamalar neticesinde kapıların açılması dolayısıyla uçuşların da artışa geçmesini umut ediyoruz” dedi.

   Sağlık Bakanı Ali Pilli ile Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi ve ekibine salgın dönemindeki özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden Özçelik, özellikle bu zor dönemde büyük görev üstlenen sağlık çalışanlarına üstün gayretlerinden dolayı da minnet duyduklarını belirtti

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