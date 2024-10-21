Ercan-İskele Ana Yolu’nda Trafik Kazası: Üç Yaralı

21 Ekim 2024 tarihinde, saat 06:00 sıralarında Ercan-İskele Ana Yolu üzerinde bir trafik kazası meydana geldi. Hasan Boşnak (E-78) yönetimindeki LB 083 plakalı araç, İskele istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu yolun solunu tutmayarak sağ şeride geçti. Bu esnada karşı istikametten gelen Derviş Ahmet Özaktaş (E-29) yönetimindeki NH 453 plakalı araca sağ yanından çarptı.
Çarpmanın ardından yoluna devam eden LB 083 plakalı araç, yine karşı istikametten gelen Mehmet Salih Kırmızı (E-40) yönetimindeki HY 472 plakalı aracın ön kısmına da çarptı. Kaza sonucunda yaralanan araç sürücüleri ile HY 472 plakalı araçtaki yolcu Cem Karasu (E-34), Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ve tedavileri sürüyor.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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