Ercan'da taksiciler bugünden itibaren süresiz grevde

Yeni terminal binasında yolcu çıkış kapısı önünde 10 araçlık bekleme yeri talep eden Ercan Havaalanı Taksiciler Birliği, süresiz grev kararı aldı.

Havaalanı Taksiciler Birliği, Ercan Taksi'nin yeni terminal binasındaki yeri için adım atılmadığı gerekçesiyle bugün saat 08.00’den itibaren süresiz greve gitme kararı aldığını duyurdu.

Havaalanı Taksiciler Birliği Başkanı Seydi Vakkas Polat yaptığı yazılı açıklamada, Ercan Taksicileri olarak 8 Mart’ta Ercan Taksi durağında yaptıkları basın açıklamasının üzerinden 12 gün geçtiğini ifade ederek, buna rağmen Ercan Taksi’nin yeni terminal binasındaki yeri için Başbakan Ünal Üstel ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı tarafından hiçbir adım atılmadığını kaydetti.

8 Mart'taki basın açıklamasında belirtildiği gibi Ercan Havaalanı’ndaki taksi durağında Ercan Taksi olarak süresiz grev kararı aldıklarını belirten Polat, yarın sabah saat 08.00’de grevin başlayacağını kaydetti.