Erdoğan altı üniversiteye rektör atadı

Türkiye’deki altı üniversiteye rektör atanması kararı AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayınlandı.
Gece yarısı yayınlanan kararla birlikte ilahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu‘nun Yüksek Öğretim Kurulu’ndaki (YÖK) görev süresi de uzatıldı.
Aynı zamanda Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü olan Prof. Dr. Hatipoğlu, ayrıca üniversitede dört fakültenin dekanlığını da vekaleten üstleniyor.
Rektör atamaları
Bartın Üniversitesi Rektörlüğü – Prof. Dr. Orhan Uzun
Bayburt Üniversitesi Rektörlüğü – Prof. Dr. Mutlu Türkmen
Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğü – Prof. Dr. Harun Çiftçi
Iğdır Üniversitesi Rektörlüğü – Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma
İbn Haldun Üniversitesi Rektörlüğü – Prof. Dr. Atilla Arkan
İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlüğü – Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.