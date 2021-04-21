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Erdoğan altı üniversiteye rektör atadı

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Gece yarısı yayınlanan kararnameyle ilahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun YÖK'teki görev süresi de uzatıldı.
Erdoğan altı üniversiteye rektör atadı

Türkiye’deki altı üniversiteye rektör atanması kararı AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayınlandı.

Gece yarısı yayınlanan kararla birlikte ilahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu‘nun Yüksek Öğretim Kurulu’ndaki (YÖK) görev süresi de uzatıldı.

Aynı zamanda Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü olan Prof. Dr. Hatipoğlu, ayrıca üniversitede dört fakültenin dekanlığını da vekaleten üstleniyor.

Rektör atamaları

Bartın Üniversitesi Rektörlüğü – Prof. Dr. Orhan Uzun

Bayburt Üniversitesi Rektörlüğü – Prof. Dr. Mutlu Türkmen

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğü – Prof. Dr. Harun Çiftçi 

Iğdır Üniversitesi Rektörlüğü – Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma 

İbn Haldun Üniversitesi Rektörlüğü – Prof. Dr. Atilla Arkan

İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlüğü – Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper

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