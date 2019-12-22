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Erdoğan: "KKTC ve Libya ile başlattığımız süreçten vazgeçersek, olta atacak sahil bırakmayacaklar"

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Erdoğan: "KKTC ve Libya ile başlattığımız süreçten vazgeçersek, olta atacak sahil bırakmayacaklar"
Erdoğan: "KKTC ve Libya ile başlattığımız süreçten vazgeçersek, olta atacak sahil bırakmayacaklar"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gölcük Tersane Komutanlığında Yeni Tip Denizaltı Projesi 1'inci Gemisi Pirireis'in Havuza Çekme ve 5’inci Gemisi Seydialireis'in İlk Kaynak Töreni'nde konuşuyor. Erdoğan, konuşmasında,  "Şayet KKTC ve Libya ile başlattığımız süreçlerden vazgeçersek, bize denize girecek kıyı, olta atacak sahil bile bırakmayacaklar." İfadelerini kullandı.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de izlediği politikaya ilişkin Erdoğan, şunları aktardı:

"Ülkemizin izlediği politika, boyundan büyük işlere kalkışarak başını belaya sokma veya hakkı olmadığı yerlere müdahalede bulunma değildir. Şayet KKTC ve Libya ile başlattığımız süreçlerden vazgeçersek, bize denize girecek kıyı, olta atacak sahil bile bırakmayacaklar."
Erdoğan, Libya ile yapılan mutabakat muhtırasının hukukla çelişen yönü bulunmadığını belirtti.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Türkiye olarak geleceğimize güvenle bakabilmek için önce maziden atiye güçlü bir köprü kurmamız gerekiyor." Türk milletine uzun yıllar boyunca bilinçli bir şekilde tarihi, kültürü, medeniyeti, kahramanlıkları ve başarılarının unutturulmak istendiğini söyleyen Erdoğan, "Sanki bu millet ve bu devlet gökten zembille inmişçesine geçmişiyle ilişkisi kesik bir tarih anlayışı yerleştirilmeyi çalışılmıştır." diye konuştu

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