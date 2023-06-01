Erdoğan’ın mal varlığı Resmi Gazete’de yayımlandı

28 Mayıs seçimlerinin resmi sonuçlarının açıklamasıyla birlikte Recep Tayyip Erdoğan'ın mal varlığı da "resmen" duyuruldu. Üçüncü kez cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan'ın 2018'deki mal varlığı ile bugün açıklanan mal varlığı arasındaki değişim dikkati çekti.

Yüksek Seçim Kurulu, 28 Mayıs’ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur oylamasının resmi sonuçlarını açıkladı.

İkinci turda Cumhur İttifakı adayı Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yarıştı.

YSK’nın açıkladığı resmi sonuçlara göre Erdoğan, oyların yüzde yüzde 52,18 alarak üçüncü kez cumhurbaşkanı seçildi. Kılıçdaroğlu’nun oy oranı ise 47,82 oldu.

2023 YILI MAL BEYANI

Resmi Gazete’de, cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarının yanı sıra Erdoğan’ın mal bildirimi listesi de yayınlandı.

Listeye göre, Erdoğan’ın sahip olduğu taşınmazların listesi şöyle:

– Güneysu-Dumankaya Köyü 2 bin metrekare arsa (maliyeti 10 bin TL) Edinme tarihi :1988

– Üsküdar-Kısıklı’da bir konutun yarı hissesi (değeri 7 milyon 695 bin TL) Edinme tarihi: 2019

– Üsküdar-Kısıklı’da bir konutun yarı hissesi (değeri 7 milyon 695 bin TL) Edinme tarihi: 2019

Banka ve menkul değerlere ait bilgiler:

– Albaraka Türk Merkez Şubesi’nde 1 milyon 346 bin 614 lira 53 kuruş,

– Albaraka Türk Altunizade şubesi hesabında 96 bin 723 lira 55 kuruş,

– Ziraat Katılım Bankası 411 bin 541 135 lira,

– Nezdinde: 30 bin TL

Borç-alacak bilgileri:

Alacaklının adı ve soyadı: Mustafa Erdoğan

Tutar: 5 milyon 390 bin lira.

2018 YILINDAKİ MAL VARLIĞI

2018 yılındaki 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonrası yine Recep Tayyip Erdoğan’ın mal varlığı açıklanmış, ve şu şekilde listelenmişti:

– Üç farklı bankada 6 milyon 77 bin 761 TL

– Nezdinde 70 bin TL

– Rize-Güneysu’da 10 bin TL değerinde 2000 metrekare arazi.

– İstanbul-Üsküdar-Kısıklı’da değeri 4 milyon değerinde konut.

– Otomobil (Audi A8-2011 model) Edinme Değeri: 234 bin 80 lira

2018 tarihli mal varlığı bildiriminde ayrıca Erdoğan’ın Mehmet Gür isimli iş adamına 2 milyon lira borcu gözüküyordu.

Yayımlanan yeni mal varlığı listesine göre Erdoğan Mehmet Gür’e olan borcunu aradan geçen sürede öderken kardeşi Mustafa Erdoğan’a 5 milyon 390 bin lira borçlanmış.

2014’TEKİ MAL BİLDİRİMİ

Erdoğan’ın 2014 yılında Cumhurbaşkanı seçildiğinde mal bildirimi ise şöyleydi:

Taşınmaz mal bilgileri:

Güneysu-Dumankaya Köyü 2 bin metrekare arsa (Maliyeti 10 bin TL) Edinme tarihi :1988

Taşınır mal bilgileri:

Banka ve menkul değerlere ait bilgiler:

Albaraka Türk Merkez Şubesi’nde 4 milyon 159 bin 687 lira 80 kuruş, Albaraka Türk Başkent Kurumsal Şube hesabında 96 bin lira , Albaraka Türk Arnavutköy hesabında 144 bin 234 lira 33 kuruş, Ziraat Bankası Meclis Şubesi hesabında 135 lira, İş Bankası Meclis Şubesi hesabında 930 lira, Halk Bankası Meclis Şubesi hesabında 2 bin 825 TL, Vakıflar Bankası Başbakanlık Şubesi hesabında 380 lira, Albaraka Türk Merkez Şubesi’nde 200 bin dolar.

Borç -alacak bilgileri:

Borçlunun adı ve soyadı: Ahmet Burak Erdoğan, Tutar: 500 bin lira.”