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Erhürman, Girne esnafını ziyaret etti

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Erhürman, Girne esnafını ziyaret etti
Erhürman, Girne esnafını ziyaret etti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Girne esnafını ziyaret etti, sorunları ve esnafın çözüm önerilerini dinledi. Yeni tip Corona virüs (COVID-19) kriziyle birlikte kepenklerini kapatan ve geçtiğimiz hafta yeniden açılan esnaf, ekonomik olarak çok zor durumda olduklarını dile getirdi.

Krizden en çok zarar gören yerlerin tespit edilip yeniden hayata geçirilmeleri için çalışma yapılması gerektiğini kaydeden Tufan Erhürman, kira bedelleri üzerinde de çalışılması gerektiğini söyledi. Devletin 2 aylık kapanış sürecinde özel sektör için başlattığı maddi destek akışının, halen kapalı bulunan iş yerlerinde çalışan işçiler için devam etmesi gerektiğini kaydeden Erhürman, bu konuda yapılacak çalışmaların takipçisi olacaklarını sözlerine ekledi.

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