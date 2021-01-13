Erhürman: Kıbrıs sorunu nihayet Saray’da ele alınacak

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, seçim döneminde ‘ulusal konsey’ sözü veren ancak seçildikten sonra Kıbrıs sorunuyla ilgili parti başkanlarına dahi bilgi vermeyen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın ‘nihayet’ bir toplantı daveti yaptığını açıkladı. Erhürman, kendisinin bu eleştiriyi meclis kürsüsünden dile getirmesi sonrasında Cuma günü toplantıya çağrıldıklarını söyledi. Ana muhalefet CTP lideri Erhürman Havadis Web TV’de katıldığı “Gün Başlarken” programında Damla Dabis’in sorularını yanıtladı. Programda Kıbrıs sorununa değinen Ehürman Cumhurbaşkanı Tatar’ın seçim kampanyası boyunca ‘Ulusal Danışma Konseyi kuracağını’ ve ‘ayda bir kez toplayacağını’ söylediğini anımsattı. Erhürman, “Bunu söyleye söyleye geldi, geldiği günden beri de gitmediği esnaf ve spor kulübü kalmadı. Ama bir defa bile Meclis’teki siyasi parti başkanlarını Kıbrıs sorunu ile ilgili toplantıya çağırmadı” dedi. Meclis’te bunu eleştirmesi sonrası nihayet Cuma günü için bir davet geldiğini açıklayan Erhürman “Belli ki akıllarında yoktu, biz söyleyince akıllarına gelmiş” şeklinde konuştu. Kıbrıs sorununun çözümü konusunda yapılan açıklamaları da yorumlayan Erhürman şunları kaydetti: “Bu arkadaşların nereden bahsettiğini kim anlayabilir? Bir bakıyoruz ‘Tanınma mümkün değil, ben gerçekçiyim’ diyorlar, öbür taraftan Dışişleri Bakanı, Başbakan’ın seçim çağrısı yaptığı gün Türkiye’den açıklama yapıyor, ‘Konfederasyon’ diyor. Öbür taraftan bakıyoruz Sayın Tatar’ın ağzından bugüne kadar konfederasyon kelimesi çıkmadı. ‘İki devletli çözüm ama tanınma da mümkün değil’ diyor. Tanınmadan nasıl iki devletli olacak? Konfederasyon, tanınmadan nasıl olacak? Ben aslında bu toplantıyı bunun için istiyorum. Kim neden bahsediyor bunu bilelim.”

‘SİYASİ KRİZİN SORUMLUSU UBP’

Azınlık hükümeti ve meclis başkanı krizini de yorumlayan CTP lideri Erhürman, azınlık hükümetinin zaten ‘ölü doğmuş’ olduğunu anımsattı. Halkın gerçek gündeminin sağlık ve ekonomi olduğunu, birçok sorunu çözüm beklediğini vurgulayan Erhürman,

Bunu yapması gereken koalisyon ortakları ile hükümet partilerinin gereksiz tartışmalardan başka iş yapmadığını belirtti. Hükümeti kurma görevinin kendisine verildiğinde, bir ‘erken seçim hükümeti’ kurmak için çalıştığını anımsatan Erhürman, diğer partilerin aksine UBP’nin buna yanaşmadığını söyledi. ‘Meclis’teki 6 partinin de dahil olduğu, seçime giderken başka tartışmalarda boğulmayacak, teknokratların da içinde olduğu, iş odaklı bir seçim hükümeti’ önerdiğini anlatan Tufan Erhürman, “Bu model UBP’nin o meşhur yemeğe katılmamasıyla imkansız hale geldi” dedi.