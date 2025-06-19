Erhürman'a Meserya'da büyük ilgi

Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen etkinliğe CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Genel Sekreter Erkut Şahali, Mesarya Belediye Başkanı Ahmet Latif, CTP Mağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp, Örgütlenme Sekreteri Mehmet Kale Kişi ve bazı milletvekilleri de katıldı. Etkinlikte CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Genel Sekreter Erkut Şahali ve Mağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp konuşma gerçekleştirdi. Tufan Erhürman yaptığı konuşmada, “Önümüzdeki beş yıl, geride kalan beş yıla benzeyemez. Çocuklarımıza bu son beş yılda yaşadıklarımızı tekrar yaşatmaya hakkımız yok” ifadelerini kullandı.

Erhürman: En sıkıntılı dönemlerden birini yaşıyoruz

“Ne içeride ne de dışarıda kendimizi güvende hissettiğimiz bir dönemdeyiz” diyerek konuşmasına başlayan Erhürman, memlekette birçok sorun olduğunu vurguladı. Tufan Erhürman, “Sorunları hep birlikte yaşıyoruz ve bu sorunların altında birlikte eziliyoruz. Tarihimizde, nüfus açısından bu denli büyük bilinmezliklerle karşı karşıya olduğumuz bir dönem hatırlamıyoruz. Kalabalıklaşmanın içinde Türkçenin geçerliliğini kaybettiğini görüyoruz” dedi. Eğitimde yaşanan sıkıntılardan bahseden Erhürman, eğitimin prefabrik sınıflarda başladığını ve prefabrik sınıflarda sona erdiğine dikkat çekti. Hastanelerden hizmet almanın imkânsız hâle geldiğin altını çizen Erhürman, “Ne doktorumuz yeterli, ne ilacımız, ne de hastanelerimiz. Euro 46 TL’ye doğru ilerliyor; güneydeki her şey, kuzeye kıyasla daha ucuz hâle geldi. Geçiş yapabilen herkes güneyden alışveriş yapıyor” dedi ve memleketteki sorunları sıraladı. “Ekonomiden sağlığa kadar en sıkıntılı dönemlerden birini yaşıyoruz” diyen Erhürman, memlekette insanların kendilerini güvende hissetmediğini kaydetti.

“Dört buçuk yıl boşa geçti”

Kıbrıs sorunuyla ilgili de konuşan Erhürman, “Dört buçuk senedir kahve bile içmem” sözlerinin gölgesinde memlekette mülkiyet krizinin de patladığının altını çizdi. Tufan Erhürman, “Bazı insanlarımız Türkiye’ye giremiyordu, şimdi ise en zengin müteahhitlerimiz dünyanın hiçbir yerine gidemiyor. Sarayönü’ne hapsolmuş bir halk konumuna itildik” diye konuştu. “Önceki dört cumhurbaşkanı döneminde, acaba hangi dönemin dört buçuk yılı bu kadar boş geçti? Cumhurbaşkanlığı neyle ilgilendi?” diye soran Erhürman, müzakere bile yapılmadığının altını çizdi. Tufan Erhürman, “Dört buçuk yıl geçti ve Cumhurbaşkanlığı’nın ne içeride ne de dışarıda kayda değer bir faaliyetine tanıklık ettik” diye konuştu. Erhürman, “Bu memlekette yaşam kuran herkes, özellikle de çocuklarımız için, artık ayağa kalkmamız gerekiyor. Cumhurbaşkanlığı, bu halkın derdiyle dertlenmelidir. Bu seçim, bir kader seçimine dönüştü. Önümüzdeki beş yıl, geride kalan beş yıla benzeyemez. Çocuklarımıza bu son beş yılda yaşadıklarımızı tekrar yaşatmaya hakkımız yok” diye ekledi.

Şahali: Ekim ayından itibaren Kıbrıs Türk halkı kendini sahipsiz hissetmeyecek

Gecede konuşma gerçekleştiren CTP Genel Sekreteri Erkut Şahali, memleketin çok kritik bir dönemden geçtiğini, belki de en kritik zamanlardan birinde olunduğunu vurguladı. “Savaş burnumuzun ucunda” diyen Şahali, öte yandan yaşam mücadelesinin de devam ettiğini belirtti. Tüm bu zorluklar içinde, ekim ayında Kıbrıslı Türkleri dünyaya taşıyabilecek bir lider seçileceğinin altını çizen Şahali, “Dünyaya konuşabilen bir cumhurbaşkanına ihtiyacımız var” diye konuştu. CTP’nin, gerçekleştirdiği kurultayda Tufan Erhürman’ı aday olarak belirlediğini ve çalışmalara da başladığını vurgulayan Şahali, “O, yalnızca CTP’lilerin değil, tüm halkın menfaatlerini koruma ve geliştirme gayreti içinde olacak. Kıbrıs Türk halkına hizmet için yollardayız. Bu yolu yalnızca CTP’lilerle değil, geniş bir halk kitlesiyle birlikte yürüyoruz. Her geçen gün bu zincire yeni halkalar ekleniyor. Yarışı Erhürman kazanacak ve Ekim ayından itibaren Kıbrıs Türk halkı kendini sahipsiz hissetmeyecek” dedi. Kimsenin kendini dışlanmış hissetmeyeceğinin altını çizen Şahali, “Birbirimizi anlayarak ve gücümüzü birleştirerek, Kıbrıs Türk halkının güvenli geleceği için birlikte yürüyeceğiz” diye ekledi.

Kayalp: Seçimi kazanacağız

Kitle toplantısında konuşan CTP Mağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp, “Önümüzde önemli bir yol var: Ekim ayında Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılacak. Bu seçimi kazanarak yolumuza devam edeceğiz” dedi. Kayalp, geceye katkı koyan ve katılan herkese teşekkür etti.