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Erhürman:Bu süreçten ancak kıt kaynakları adil biçimde paylaşarak çıkabiliriz

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Erhürman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda toplumun en büyük sorunlarından birisinin, her zümrenin kendisini tamamen ak gösterirken, bütün sıkıntıların “öteki”nden kaynaklandığını iddia etmesi olduğuna işaret etti, “adil paylaşım” vurgusunda bul
Erhürman:Bu süreçten ancak kıt kaynakları adil biçimde paylaşarak çıkabiliriz

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda toplumun en büyük sorunlarından birisinin, her zümrenin kendisini tamamen ak gösterirken, bütün sıkıntıların “öteki”nden kaynaklandığını iddia etmesi olduğuna işaret etti, “adil paylaşım” vurgusunda bulundu. 

Erhürman paylaşımında şunları söyledi:   ‘Vergisini ödemeyen, kaçak işçi çalıştıran, işçisinin sigortasını düşük maaş üzerinden yatıran iş insanı da gördük, işini yapmayan, hatta işe gitmeyen memur da. En büyük sorunlarımızdan biri (istisnalar saklı kalmak kaydıyla) her zümrenin kendisininkini tamamen ak gösterirken, bütün sıkıntıların “öteki”nden kaynaklandığını iddia etmesi.

Ve tabii daha büyük sıkıntı, bu sorunlara çözüm üretecek doğru yönetim tarzını benimsemiş ve aynı zamanda istikrarlı bir görev süresine sahip hükumetler oluşturmakta yaşadığımız güçlük. Evet, daha önce de söyledik: Bu süreçten ancak kıt kaynakları adil biçimde paylaşarak çıkabiliriz. Bunun için de her birimiz önerilerimizi mensup olduğumuz zümreden başlayarak yapmalıyız ki fedakarlık hep “öteki”nden beklenmesin. Ve tabii hükumet… 11 aydır özel sektör emekçisiyle kamu emekçisinin birbirine kırdırıldığı yeter. Cesaret gösterip inisiyatif almak gerekir. Hem birlik bütünlük çağrısı yapıp, hem de böl ve yönet taktiği uygularsanız olacağı bu!!!’ 

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