  • BIST 94.783
  • Altın 245,779
  • Dolar 5,9358
  • Euro 6,6229
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKASağlık Bakanlığı: 4 su firmasından test amaçlı numuneler alındı

'Erkekler kadından çok hemcinsi seks robotlarına rağbet ediyor'

» »
Japonya'da tamamı seks robotlarından oluşan ilk genelev açıldı. Ancak bu genelevin müşterilerinin dünyadaki eğilim aksine farklı bir talepleri var, erkek seks robotları.
'Erkekler kadından çok hemcinsi seks robotlarına rağbet ediyor'

Daily Mirror'ın haberine göre Seks robotları üretici firması LumiDolls'un patronu Sergi Prieto yakında erkek seks robotlarının da hizmete çıkacağını aktardı.

Prietro müşterilerinin tüm 'çılgın fantezilerini' gerçekleştirme şansı sunduklarını aktardı.

Öte yandan patron Pietro erkek müşterilerin en çok talep ettiği fantezinin biseksüel üçlü seks olduğunu aktardı.

Prietro "Muhtemelen etten kemikten bir adamla anal seks deneyimlemek istemeyen biseksüel ya da heteroseksüel erkekler bunu tercih ediyor" dedi.

Japonya'daki genelevden önce Rusya, İspanya ve İtalya'da da seks robotlarının hizmet verdiği genelevler açılmıştı.

Japonya'daki genelev üç saatlik bir seans için 250 Euro alırken, fantezileri gerçekleştirmenin bir saati 90 Euro.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yeni nesil Yapay Zekâ uzmanı Miscouridou, Yapay Zekâ ve geleceği konuştu27 Nisan 2019 Cumartesi 21:34
  • ABD’de 5 bebeğin ölümüne yol açan ana kucakları piyasadan çekildi27 Nisan 2019 Cumartesi 11:52
  • Araştırma: Çocuklar, sokakta oynamayı, tablete tercih ediyor26 Nisan 2019 Cuma 19:05
  • Keşfedilen “garip” yengeç türü modern türlerin evrimini yeniden ele almaya zorluyor26 Nisan 2019 Cuma 11:17
  • Dünyanın duygu ve deneyim haritası çıkarıldı: Haritada KKTC de var26 Nisan 2019 Cuma 10:08
  • Balmumundan 'Khaleesi' heykeli alay konusu oldu: "Daenerys dışında her şeye benziyor"25 Nisan 2019 Perşembe 14:35
  • Dünyadaki açlığa neden olan gıda israfına dikkat çekecekler25 Nisan 2019 Perşembe 10:37
  • Japonya ‘kısırlaştırma’ mağdurlarına tazminat ödeyecek24 Nisan 2019 Çarşamba 23:00
  • Dedesi, ‘Yüzünde şeytanı gördüm’ dediği torununu sıcak fırına attı24 Nisan 2019 Çarşamba 22:30
  • İnsanlar Neden Kendilerinin Çıplak Fotoğraflarını Çekerler?24 Nisan 2019 Çarşamba 18:18
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti