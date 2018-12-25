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"Erken Çocukluk Döneminde Cinsel Eğitim" Semineri Gerçekleştirildi…

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YABEM ve Atatürk Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Başkanlığı işbirliğinde öğretmen adaylarına yönelik "Erken Çocukluk Döneminde Cinsel Eğitim" semineri düzenlendi.
"Erken Çocukluk Döneminde Cinsel Eğitim" Semineri Gerçekleştirildi…

Yakın Doğu Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi (YABEM) ve Atatürk Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Başkanlığı işbirliğinde öğretmen adaylarına yönelik  "Erken Çocukluk Döneminde Cinsel Eğitim" konulu seminer düzenlendi.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen ve Yrd. Doç. Dr. Ayten Düzkantar tarafından verilen seminerde, çocuklara yönelik cinsel eğitim programlarının düzenlenmesinin önemi üzerinde duruldu.

Yrd. Doç. Dr. Ayten Düzkantar, erken çocukluk döneminde cinsel gelişim ve mahremiyet becerilerinin edindirilmesini içeren seminerle öğretmen adaylarının kazanımlarının zenginleştirilmesinin hedeflendiğini ifade etti. Yrd. Doç. Dr. Düzkantar, “Yetiştirilen öğretmen adaylarının çocukların beş gelişim alanının tümünü ele alabilen ve gelişim alanları arasında doğru davranış örüntüleri oluşturabilen donanımlı öğretmenler olmalarına destek olmak adına beni davet ettikleri için teşekkürlerimi sunar, kendini geliştirme gayretleri içinde olan tüm katılımcıları da kutlarım” dedi.

Erken Çocukluk Döneminde Cinsel Eğitim Gelişim Sürecinde Önemli Rol Üstleniyor…

Eğitim koordinatörü Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Uzm. Dervişe Amca Toklu ise erken çocukluk döneminde cinsel eğitimin, çocuğun gelişim sürecinin sağlıklı bir biçimde sağlanması için çok büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

Dervişe Amca Toklu şöyle konuştu: “Geleceğin öğretmenleri olacak olan öğretmen adaylarımızın bu konudaki farkındalıklarını artırmak ve var olan bilgilerinin güncel kalmasını sağlamak için bu alanda eğitimler düzenliyoruz. Yrd. Doç. Dr. Ayten Düzkantar hocamıza, donanımlı bilgilerini öğretmen adaylarımız ile paylaşarak bilgi kumbaralarına katkıda bulunduğu için çok teşekkür ederiz.”

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