Erkut Yılmabaşar yazdı...Arıklı’nın makine mangos etmiş Kıb-Tek 1 milyon $ zarara uğratılmıştır

Kıb-Tek tam bir yap boz tahtası yapıldı.

Arıklı döneminde 3 kez yakıt taşımacılığı ihalesine çıkıldı.

(38,8 $ denen iş 3 yıl önce açılan bir ihaledeki en düşük tutara bağlanan fiyat-ısrarla kafa karıştırmak için kullanılıyor)

Oysa ki olan biten şu;

1) 7 Ocak’taki ihale için 6 firma şartname aldı 5’i teklif attı ama Arıklı ihale açılmasına 30 dk kala ihaleyi iptal etti. Adını da ULUSLARARASI ihaleye çıkıp 25$ alacam koydu.

2) 30 mart tarihli açılan 28$ keşif bedelli ihale de Arıklı tarafından iptal edildi.

3) İhalesiz TPİC’den 34$’a iş bağlandı.

4) 7 Nisan tarihli 28$ keşif bedelli ULUSLARASI ihaleye uluslararası HiÇBİR şirket teklif vermedi. Elden 34$’a alım yapılan TPİC de teklif vermedi.

2 yerel firma teklif verdi.

Bir tanesi 14$ diğeri ise 32,48$ oldu.

İşiz özü ise

Arıklı 3 ayda açtığı 2 ihaleyi iptal etti, 1 ihalesiz Yüksek fiyata hizmet alımı yaptı, son olarak da keşif bedelinden toplamda 1 milyon $ fazla para vermeye hazırlanıyor.

Nerden baksan tutarsızlık nerden baksan iş bilmezlik!

Makine mangos etmiş kurum 1 milyon $ zarara uğratılmıştır.

Fotoğraf: Çayırova köyü - Karpaz