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Eroğlu: “Kıbrıs Türk Halkı bir çözüm istiyor”

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Eroğlu, “Kıbrıs Türk Halkı bir çözüm istiyor, Rumların haksızlıklarından kurtulmak, dünyada hak ettiği yeri almak istiyor ama bunun sadece federal çözüm olduğunu söylemiyor. Halkımız iki Devletli bir çözüme de, konfederasyona da hayır demez.” dedi.
Eroğlu: “Kıbrıs Türk Halkı bir çözüm istiyor”

3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı; “(Kıbrıs görüşmelerinde) yaşanan gerçekleri, Rum tarafının yanlış tutumunu, aklı-selimle, hiçbir başka hesap içine girmeden, sadece halkının menfaatlerini ön planda tutarak yeniden değerlendirmeye ve yanlış yapmaktan kaçınmaya” çağırdı.

Eroğlu, “Kıbrıs Türk Halkı bir çözüm istiyor, Rumların haksızlıklarından kurtulmak, dünyada hak ettiği yeri almak istiyor ama bunun sadece federal çözüm olduğunu söylemiyor. Halkımız iki Devletli bir çözüme de, konfederasyona da hayır demez.” dedi.

Derviş Eroğlu, “Rum Lider Nikos Anastasiadis ve çevresinin dahi iki devletli çözümün olabilirliğinden bahsederken, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı alternatif çözüm şekillerinin masada gündeme gelmesi gerektiğini savunurken ve KKTC Meclisi’nde bulunan çoğunluğun da buna destek vermekte olduğu aşikarken ‘mümkün olan tek çözüm şekli federasyondur’ demenin de Cumhurbaşkanı Akıncı’ya düşmediği” görüşünü dile getirdi.

3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu yazılı açıklamasında, “Cumhurbaşkanı Akıncı’nın ‘Kıbrıs Türk Halkı federal çözümden başka çözüm istemezmiş, mümkün olan sadece buymuş’ şeklindeki yaklaşımları doğru değil” diyerek, eleştirilerde bulundu.

Eroğlu, Türkiye ve KKTC Meclisi’nde çoğunluğu oluşturan partilerin “alternatif çözüm şekillerinin de konuşulması gerektiği” yaklaşımlarının Cumhurbaşkanı Akıncı tarafından dışlanamayacağını ifade ederek, “Sayın Akıncı; Rum tarafı yüzünden yaşanan çıkmaz ortada. Onların federal çözüm anlayışı ile bizimki 50 yıldır örtüşmüyor. Siz hala niye Kıbrıs Türk Halkı’nı federal çözüme mahkum gösteriyor, önümüzü tıkamak isteyenlere yardımcı oluyorsunuz” dedi.
 

Eroğlu, Rum lider Anastasiadis’in siyasi eşitlik, yönetime etkin katılım ve garantiler konusundaki demeçleri belliyken masaya oturmanın Rum tarafının oyalama çabalarına yardımcı olmaktan başka bir işe yaramayacağını belirterek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nın asla böylesi oyunlara gelmemesi gerektiğini belirtti.
 

Yaklaşık 5 yıl önce kendisinin Rum liderle 11 Şubat 2014 ortak açıklamasına imza attığını ve bu belge ile o dönemdeki BM Genel Sekreteri Ban ki Moon’un deyimi ile Kıbrıs konusunda “son oyuna” geçilmesinin planlandığını, Akıncı’nın da seçildikten sonra kalınan yerden devam ederek “son oyunu” Crans Montana’da oynadığını anlatan Eroğlu, şöyle devam etti:
 

“Sayın Akıncı’nın Crans Montana’daki görüşmeler tamamlandıktan sonra ‘bu bizim neslin son denemesi idi. Başaramadık’ dediği halkımızın hala aklındadır. Sayın Akıncı, o günden sonra da hep Rumların zihniyet değiştirmesi gerektiğini vurgulamış, Rum lider Anastasiadis’le yaptığı son görüşmelerin birinden sonra Anastasiadis’te hiç bir zihniyet değişimi görmediğini ifade etmişti.
 

Sayın Cumhurbaşkanı, 12 Kasım’da düzenlediği son basın toplantısında ise, Rum liderin siyasal eşitlik ve yönetime etkin katılım konusundaki açıklamalarını geniş bir şekilde ve örnekleriyle eleştirmişti. Rum liderin tutumunda hala en küçük bir değişiklik yok. Anastasiadis daha geçen hafta sonu verdiği demeçte, bizi azınlık olarak gördüğünü yinelemiş, siyasi eşitlik olacak derken bunun Kıbrıs Türk tarafının merkezi hükümetin alacağı her karara etki yapması anlamına gelmediğini, Türkiye’nin garantörlüğünün devam edeceği bir anlaşmaya evet demeyeceklerini açıkça ortaya koymuştur.
 

Hal böyleyken, Sayın Akıncı’nın hala, federal çözümü tek mümkün hal çaresi olarak görmesi akıllara başka soruların gelmesine neden oluyor. Yoksa Rum lider tutumundan vazgeçmeyeceğine göre, Sayın Akıncı siyasi eşitliğimiz ve garantiler konusunda daha tavizler mi verecek? Sayın Akıncı ‘ son bir deneme daha yapmak isterim’ derken bunu mu kastediyor?
 

AKINCI’YA ÇAĞRI
 

Buna ihtimal vermek istemiyorum ve Sayın Akıncı’yı yaşanan gerçekleri, Rum tarafının yanlış tutumunu aklı-selimle, hiç bir başka hesap içine girmeden, sadece halkının menfaatlerini ön planda tutarak yeniden değerlendirmeye, yanlış yapmaktan kaçınmaya davet ediyorum.
Kıbrıs Türk Halkı bir çözüm istiyor, Rumların haksızlıklarından kurtulmak, dünyada hak ettiği yeri almak istiyor ama bunun sadece federal çözüm olduğunu söylemiyor.
 

Halkımız iki Devletli bir çözüme de, konfederasyona da hayır demez.

Rum lider Anastasiadis ve çevresi dahi iki devletli çözümün olabilirliğinden bahsederken, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı alternatif çözüm şekillerinin masada gündeme gelmesi gerektiğini savunurken, KKTC Meclisi’nde bulunan çoğunluğun buna destek vermekte olduğu aşikarken ‘mümkün olan tek çözüm şekli federasyondur’ demek, Sayın Akıncı’ya düşmez.”

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