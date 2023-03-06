Ersin Tatar, İsias Otel’de hayatını kaybeden çocuklar için destek twitini anlamlı fotoğraflarla paylaştı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, her akşam Twitter'da İsias cinayetine karşı başlatılan hashtag'li paylaşımlarını bu akşamda sürdürdü.
#isiasiçinsesver sloganını kullanan Tatar, "Tek yürek sesiniz olduk, birlikte sesimiz daha güçlü ortak davamız için, adalet için #isiasicinsesver, #isiasortakdavamız , #isiasadaletbekliyor" şeklinde paylaşım yaptı.
Tatar paylaşımında, depremden önce onur belgesi verdiği çocuklarla olan fotoğraflarını ilk kez kullandı.
Cumhurbaşkanı Tatar'ın paylaşımı bir kaç dakika içinde binlerce beğeni ve RT aldı.
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