  • BIST 5.266,48
  • Altın 1128.147
  • Dolar 18.903
  • Euro 20.1354
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKABingöl'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Ersin Tatar, İsias Otel’de hayatını kaybeden çocuklar için destek twitini anlamlı fotoğraflarla paylaştı

» »
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar İsias Otel’de yaşamını kaybeden çocuklarla fotoğraflarını ilk kez Twitter üzerinden paylaştı.
Ersin Tatar, İsias Otel’de hayatını kaybeden çocuklar için destek twitini anlamlı fotoğraflarla paylaştı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, her akşam Twitter'da İsias cinayetine karşı başlatılan hashtag'li paylaşımlarını bu akşamda sürdürdü.

#isiasiçinsesver sloganını kullanan Tatar, "Tek yürek sesiniz olduk, birlikte sesimiz daha güçlü ortak davamız için, adalet için #isiasicinsesver, #isiasortakdavamız , #isiasadaletbekliyor" şeklinde paylaşım yaptı.

Tatar paylaşımında, depremden önce onur belgesi verdiği çocuklarla olan fotoğraflarını ilk kez kullandı.

Cumhurbaşkanı Tatar'ın paylaşımı bir kaç dakika içinde binlerce beğeni ve RT aldı.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sevenlerini yasa boğdu…20 Ocak 2023 Cuma 09:12
  • Kaya: Şu an ayakları üzerinde duran bir belediye var17 Ocak 2023 Salı 11:24
  • Meryem Göçmenoğlu Hayatını Kaybetti28 Aralık 2022 Çarşamba 21:52
  • Yolunu kaybeden muflon Lefke sokaklarında görüntülendi24 Aralık 2022 Cumartesi 17:15
  • Londra merkezli iş insanlarından Lefke Yardım Derneği’ne ziyaret19 Aralık 2022 Pazartesi 14:38
  • Lefke'de Elektrik Kesintisi!07 Aralık 2022 Çarşamba 19:44
  • Lefke bölgesi elektrik kesintisi!06 Aralık 2022 Salı 09:51
  • Lefke Hurma Festivali’nin 13. Bugün Başladı06 Kasım 2022 Pazar 15:08
  • Oğuz, mesarya bölgesinde ilk kez üretilen pipo tütünü hasadının teslimini yerinde inceledi.02 Kasım 2022 Çarşamba 09:22
  • Topaloğlu: Mesleğimizin gömülmesine izin vermeyeceğiz01 Kasım 2022 Salı 14:34
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti