  • BIST 1.559
  • Altın 439,552
  • Dolar 7,4039
  • Euro 9,0027
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKAPilli:13'ü yerel 19 vaka

Eski Başbakan Soyer’den Ali Pilli’ye: "Bir söke söke de Tatar’a çek!"

» »
‘Sayın Pilli bir söke söke de Tatar’a çek” dedi.
Eski Başbakan Soyer’den Ali Pilli’ye: "Bir söke söke de Tatar’a çek!"

Eski Başbakanlardan Ferdi Sabit Soyer, sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile Sağlık Bakanı Ali Pilli’ye seslendi, “Sayın Pilli bir söke söke de Tatar’a çek” dedi.

Soyer, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın AB’den gelecek aşılar konusunda yaptığı açıklamanın ardından, Ali Pilli’nin, ‘hakkımızı söke söke alırız’ şeklindeki açıklamalarını hatırlattı...

 

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gizemli salgın:62 kişi öldü!13 Ocak 2021 Çarşamba 16:38
  • Türk profesörler bir hastalığa daha çare oluyor!13 Ocak 2021 Çarşamba 11:53
  • İsviçre'den Moderna aşısına onay12 Ocak 2021 Salı 23:13
  • Covid aşısı: CoronaVac için farklı etkinlik oranlarının açıklanması nasıl yorumlanıyor?12 Ocak 2021 Salı 22:50
  • Profesör uyardı: Virüs sağlıklı çocukları da etkiliyor ve ölümlere neden oluyor12 Ocak 2021 Salı 22:10
  • Brezilya basını: Çin’in aşısında etkinlik yüzde 60’ın altında çıktı12 Ocak 2021 Salı 21:25
  • Özel bir hastanede yeni vakalar var!12 Ocak 2021 Salı 16:24
  • AstraZeneca AB'ye onay başvurusu yaptı12 Ocak 2021 Salı 15:08
  • Koronavirüs ilk kez gorillerde de tespit edildi12 Ocak 2021 Salı 11:26
  • Koronavirüsün yeni bir mutasyonu tespit edildi! DSÖ'den açıklama12 Ocak 2021 Salı 10:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti