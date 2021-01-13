Eski Başbakan Soyer’den Ali Pilli’ye: "Bir söke söke de Tatar’a çek!"

Eski Başbakanlardan Ferdi Sabit Soyer, sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile Sağlık Bakanı Ali Pilli’ye seslendi, “Sayın Pilli bir söke söke de Tatar’a çek” dedi.
Soyer, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın AB’den gelecek aşılar konusunda yaptığı açıklamanın ardından, Ali Pilli’nin, ‘hakkımızı söke söke alırız’ şeklindeki açıklamalarını hatırlattı...
Syn Ali Pilli AB'den gelecek aşı için KC ortaklığımızı öne sürerek " hakkımız söke söke alırız" demişti. Şimdi CB Syn Tatar, meseleyi siyasetin cerezi yapıp Pillinin tersine tepe tepe denize atarız diyor. Syn Pilli bir söke söke de Tatar'a çek bakalım.— ferdi soyer (@FssoyerFerdi) January 13, 2021
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