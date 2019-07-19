Eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla tahliye edildi

ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını delme davasında jüri tarafından altı suçlamadan beşinden suçlu bulunan Hakan Atilla, 16 Mayıs 2018'de 32 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

New York’ta görülen davada Yargıç Richard Berman, 16 Mayıs 2018’de Atilla’nın cezaevinde kaldığı 14 aylık sürenin aldığı cezadan düşürülmesi ve 500 dolar para cezası almasına hükmetmişti.

Dünyanın dikkatli izlediği yaptırım delme davasında İran asıllı Türk işadamı Reza Zarrab sanık sandalyesinde otururken itirafçı olarak tanık pozisyonuna gelmişti.

Atilla’nın avukatı Halil Uzun, VOA Türkçe’ye yaptığı açıklamada cezaevinde müvekkiliyle görüştüklerini belirterek, “Türkiye’ye döneceği için çok heyecanlı” demişti.

Avukat Uzun, Atilla’nın bugün cezaevinden tahliye edileceğini ancak prosedür gereği Amerikan makamları tarafından sınır dışı işleminin gerçekleştirileceğini belirterek, “Sınır dışı işlemleri 2-3 gün sürebilir. Çok bildiğimiz bir prosedür değil. Bu bürokratik işlemler tamamlandıktan sonra Hakan Atilla Türkiye’ye dönecek” ifadelerini kullanmıştı.