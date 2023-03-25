EURO 2024 için 23 vizeye 53 ülke talip

EURO 2024 elemelerinde, turnuvadan men edilen Rusya yer almayacak. Eleme maçları 19-21 Kasım 2023'te sona erecek. 10 grubu ilk iki sırada tamamlayan 20 takım, Almanya'daki finallere gitmeye hak kazanacak.
Finallere katılmayı başaramayan takımlar arasından, 2022-23 UEFA Uluslar Ligi A, B ve C liglerinde elde ettikleri derecelere göre, play-off'a gidecek takımlar belirlenecek. Play-off maçlarının ardından 3 takım daha finallere gidecek. Ev sahibi Almanya'nın doğrudan katılımıyla EURO 2024'te 24 takım mücadele edecek.
Finaller 14 Haziran-14 Temmuz 2024'da. Berlin, Köln, Münih, Frankfurt, Hamburg, Dortmund, Leipzig, Gelsenkirchen, Stuttgart ve Düsseldorf, organizasyona ev sahipliği yapacak. Açılış maçı Münih'teki Allianz Arena'da, final Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
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