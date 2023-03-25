  • BIST 5.031,98
  • Altın 1211.438
  • Dolar 19.0481
  • Euro 20.4952
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAKahramanmaraş’ta 4.5 ve 4.2 büyüklüğünde iki deprem

EURO 2024 için 23 vizeye 53 ülke talip

» »
Gelecek yıl Almanya'da düzenlenecek olan EURO 2024'ün 8 aylık eleme periyodu başladı. Ev sahibi ülke dışında, 23 takım şampiyona için vize arıyor.
EURO 2024 için 23 vizeye 53 ülke talip

EURO 2024 elemelerinde, turnuvadan men edilen Rusya yer almayacak. Eleme maçları 19-21 Kasım 2023'te sona erecek. 10 grubu ilk iki sırada tamamlayan 20 takım, Almanya'daki finallere gitmeye hak kazanacak.

Finallere katılmayı başaramayan takımlar arasından, 2022-23 UEFA Uluslar Ligi A, B ve C liglerinde elde ettikleri derecelere göre, play-off'a gidecek takımlar belirlenecek. Play-off maçlarının ardından 3 takım daha finallere gidecek. Ev sahibi Almanya'nın doğrudan katılımıyla EURO 2024'te 24 takım mücadele edecek.

Finaller 14 Haziran-14 Temmuz 2024'da. Berlin, Köln, Münih, Frankfurt, Hamburg, Dortmund, Leipzig, Gelsenkirchen, Stuttgart ve Düsseldorf, organizasyona ev sahipliği yapacak. Açılış maçı Münih'teki Allianz Arena'da, final Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mesut Özil futbol kariyerine nokta koydu22 Mart 2023 Çarşamba 14:59
  • Fransa’da Kylian Mbappe ve kaptanlık krizi!22 Mart 2023 Çarşamba 13:43
  • Galatasaray ve Fenerbahçe yine birbirine girdi! MHK Başkanı Lale Orta hedefte21 Mart 2023 Salı 11:29
  • Asbuzu U16 Ligi'nde final yolu eşleşmeleri belli oldu20 Mart 2023 Pazartesi 17:38
  • Beşiktaş’ı yıldızları kanatlandırdı! Cenk Tosun, Aboubakar ve Ghezzal…19 Mart 2023 Pazar 19:50
  • Nicolo Zaniolo İtalya Milli Takımı’na alınmadı18 Mart 2023 Cumartesi 18:17
  • UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek ve yarı final kuraları çekildi17 Mart 2023 Cuma 21:08
  • Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu17 Mart 2023 Cuma 19:58
  • ‘İstifa’ diye bağıran Galatasaray taraftarına, ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ten soruşturma!17 Mart 2023 Cuma 10:44
  • Fenerbahçe çok istedi ama olmadı… Çeyrek final Sevilla’ya kaldı!16 Mart 2023 Perşembe 23:26
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti