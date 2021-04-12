Ev Karantinası Uygulaması, Yayınlanan Notam İle Duyuruldu

Yurt dışından gelenlere uygulanacak olan ev karantinası ile ilgili belirlenen kurallar, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından yayınlanan NOTAM (Habacılara Bildiri) ile duyuruldu.

Yurt dışından gelenlere uygulanacak olan ev karantinası ile ilgili belirlenen kurallar, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından yayınlanan NOTAM (Habacılara Bildiri) ile duyuruldu.

Ev karantinası konusunda yasal ve teknik altyapının hazırlanmasıyla birlikte, ev karantinası ile adaya gelecek olanların hangi şartlarda adaya ulaşacağı ve havaalanında uygulanacak prosedür, üç maddelik NOTAM ile uluslararası sivil havacılık sektörüne bildirildi.

12 Nisan 2021 saat 00:00 ile 30 Nisan 2021 saat 23:59 arasında geçerli olacak NOTAM şöyle:

12 Nisan 2021 tarihi itibariyle ercan havalimanına gelecek uçaklarla ilgili aşağıdaki uygulama yolcular için yapılacaktır:

I. Sağlık Bakanlığı özel izni ile gelen yolcular yetkililerin belirlediği kurallar çerçevesinde elektronik bileklik uygulaması kullanma şartı ile karantina sürelerini ev veya yetkililerin onay vereceği lokasyonlarda geçirebilecektir.

II. Elektronik bileklik mobil uygulama ile birlikte kullanılacak olup akıllı telefon olmadan kullanılamayacaktır yolcuların uçağa binmeden önce güvende kal uygulamasını apple store veya google playstoredan indirerek talep edilen belge ve bilgileri mobil uygulamaya girmesi ve oluşan kare kodu telefonu üzerinden görevliye göstermesi gerekmektedir.

III. Süreç ile ilgili detaylı bilgi için www.kktckarantina.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Yürürlükteki NOTAMlara http://bub.gov.ct.tr/DA%C4%B0RE-VE-KURUMLAR/S%C4%B0V%C4%B0L-HAVACILIK-DA%C4%B0RES%C4%B0/S%C4%B0V%C4%B0L-HAVACILIK-NOTAM adresinden ulaşabilirsiniz.