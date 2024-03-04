Evren Çavdır Satranç Turnuvası ile anıldı

6 Şubat 2023 depreminde Adıyaman’da hayatlarını kaybeden Evren Çavdır, Havva Çavdır, Elvin Çavdır ve öğrenciler, öğretmenler ile velilerden oluşan Şampiyon Meleklerimizin anısını ve adını yaşatmak ve bu trajik olayın unutulmaması için Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ile Lefkoşa Satranç Derneği’nin ortaklaşa düzenlediği Evren Çavdır Satranç Anı Turnuvası, bugün Acapulco Resort Hotel’de gerçekleştirildi.

KTMMOB Genel Bakanı Tunç Adanır ve Lefkoşa Satranç Derneği Baytun Tuna, 1 numaralı masada açılış hamlesi ile turnuvayı başlattılar. Yedi hakemin görev aldığı turnuvada, toplam 120 oyuncu yarıştı. Dokuz yaş ve üzeri lisanslı ve lisansız halka açık olarak düzenlenen turnuva, dokuz tur şeklinde hızlı turnuva olarak gerçekleştirildi.

Tüm oyunculara Katılım Belgesi verilen organizasyonda, aynı günün sonunda Ödül Töreni de düzenlendi. En yüksek puanı alan ilk beş kişiye ödül verilen turnuvada, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14 yaş kategorilerinde ilk üçe girenler yanında, Özel Teşvik Ödülü, KTMMOB Özel Ödülü, Veteran Özel Ödülü ve Kadın Özel Ödülü de verildi. Buna göre;

ÖDÜLLER

1.’lik Ödülü – Hüseyin Sertbay

2.’lik Ödülü – Ahmet Paşa

3.’lük Ödülü – Kemal Yıldırım

4.’lik Ödülü – Özgür Yazman

5.’lik Ödülü – Arda Oyman

ÖZEL ÖDÜLLER

Özel Teşvik Ödülü – Ahmet Bilgin

KTMMOB Özel Ödülü – Nejat Kıraçoğlu

Veteran Özel Ödülü – Serkan Karaguş

Kadın Özel Ödülü – Hatice Filo

9 YAŞ KATEGORİSİ

1.’lik Ödülü – Mert Can Serim

2.’lik Ödülü – Arkın Köle

3.’lük Ödülü – Arhan Alkan

10 YAŞ KATEGORİSİ

1.’lik Ödülü – Ahmet Zengi

2.’lik Ödülü – Çınar Tüzünkan

3.’lük Ödülü – Zen Arıkbuka

11 YAŞ KATEGORİSİ

1.’lik Ödülü – Aren Tezer

2.’lik Ödülü – Uzay Şakir

3.’lük Ödülü – Martin Lenoks

12 YAŞ KATEGORİSİ

1.’lik Ödülü – Ali Canel Midem

2.’lik Ödülü – Hasan Alaz Şimşekatan

3.’lük Ödülü – Aslan Aldyzhanov

13 YAŞ KATEGORİSİ

1.’lik Ödülü – Emre Şeb

2.’lik Ödülü – Mustafa Kemal Ata Aydın

3.’lük Ödülü – İsmail Eren Midem

14 YAŞ KATEGORİSİ

1.’lik Ödülü – Arda Köle

2.’lik Ödülü – Bertuğ İlgililer

3.’lük Ödülü – Mehmet Şaba