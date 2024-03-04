  • BIST 8907.65
  • Altın 2148.894
  • Dolar 31.5557
  • Euro 34.2776
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKARum Yönetimi Tatar’ın temaslarından doğacak sonuçları önlemeye çalışıyor

Evren Çavdır Satranç Turnuvası ile anıldı

» »
ıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ile Lefkoşa Satranç Derneği’nin ortaklaşa düzenlediği Evren Çavdır Satranç Anı Turnuvası, bugün Acapulco Resort Hotel’de gerçekleştirildi.
Evren Çavdır Satranç Turnuvası ile anıldı

6 Şubat 2023 depreminde Adıyaman’da hayatlarını kaybeden Evren Çavdır, Havva Çavdır, Elvin Çavdır ve öğrenciler, öğretmenler ile velilerden oluşan Şampiyon Meleklerimizin anısını ve adını yaşatmak ve bu trajik olayın unutulmaması için Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ile Lefkoşa Satranç Derneği’nin ortaklaşa düzenlediği Evren Çavdır Satranç Anı Turnuvası, bugün Acapulco Resort Hotel’de gerçekleştirildi.
KTMMOB Genel Bakanı Tunç Adanır ve Lefkoşa Satranç Derneği Baytun Tuna, 1 numaralı masada açılış hamlesi ile turnuvayı başlattılar. Yedi hakemin görev aldığı turnuvada, toplam 120 oyuncu yarıştı. Dokuz yaş ve üzeri lisanslı ve lisansız halka açık olarak düzenlenen turnuva, dokuz tur şeklinde hızlı turnuva olarak gerçekleştirildi.

Tüm oyunculara Katılım Belgesi verilen organizasyonda, aynı günün sonunda Ödül Töreni de düzenlendi. En yüksek puanı alan ilk beş kişiye ödül verilen turnuvada, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14 yaş kategorilerinde ilk üçe girenler yanında, Özel Teşvik Ödülü, KTMMOB Özel Ödülü, Veteran Özel Ödülü ve Kadın Özel Ödülü de verildi. Buna göre;

ÖDÜLLER

1.’lik Ödülü – Hüseyin Sertbay

2.’lik Ödülü – Ahmet Paşa

3.’lük Ödülü – Kemal Yıldırım

4.’lik Ödülü – Özgür Yazman

5.’lik Ödülü – Arda Oyman

ÖZEL ÖDÜLLER

Özel Teşvik Ödülü – Ahmet Bilgin

KTMMOB Özel Ödülü – Nejat Kıraçoğlu

Veteran Özel Ödülü – Serkan Karaguş

Kadın Özel Ödülü – Hatice Filo

9 YAŞ KATEGORİSİ

1.’lik Ödülü – Mert Can Serim

2.’lik Ödülü – Arkın Köle

3.’lük Ödülü – Arhan Alkan

10 YAŞ KATEGORİSİ

1.’lik Ödülü – Ahmet Zengi

2.’lik Ödülü – Çınar Tüzünkan

3.’lük Ödülü – Zen Arıkbuka

11 YAŞ KATEGORİSİ

1.’lik Ödülü – Aren Tezer

2.’lik Ödülü – Uzay Şakir

3.’lük Ödülü – Martin Lenoks

12 YAŞ KATEGORİSİ

1.’lik Ödülü – Ali Canel Midem

2.’lik Ödülü – Hasan Alaz Şimşekatan

3.’lük Ödülü – Aslan Aldyzhanov

13 YAŞ KATEGORİSİ

1.’lik Ödülü – Emre Şeb

2.’lik Ödülü – Mustafa Kemal Ata Aydın

3.’lük Ödülü – İsmail Eren Midem

14 YAŞ KATEGORİSİ

1.’lik Ödülü – Arda Köle

2.’lik Ödülü – Bertuğ İlgililer

3.’lük Ödülü – Mehmet Şaba

Etiketler:
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Milli Olimpiyat Komitesi Olağan Mali Genel Kurulu yapıldı26 Şubat 2024 Pazartesi 13:57
  • Koç: Spordan sorumlu yetkililere sorumuzdur ve cevap bekliyoruz!19 Şubat 2024 Pazartesi 18:13
  •  Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu Genel Kurulu yapıldı17 Şubat 2024 Cumartesi 10:30
  • Basketbol'da Büyük Kadın ve Erkek ligi başlıyor15 Şubat 2024 Perşembe 10:59
  • Bisiklet Federasyonu'nun özerkliği düşüyor, Yalızat görevden alınıyor!15 Şubat 2024 Perşembe 10:00
  • Super Bowl'da Kansas City Chiefs şampiyon oldu12 Şubat 2024 Pazartesi 13:46
  • Spor Dairesi Mahkemelik oluyor!08 Şubat 2024 Perşembe 11:26
  • Türkiye Atletizm Federasyonu'ndan da İslam Oyunları’ndan da KKTC'ye VETO!07 Şubat 2024 Çarşamba 16:41
  • Bisiklet Federasyonu özerkliğini kaybetti! Şimdi ne olacak?07 Şubat 2024 Çarşamba 14:29
  • EKREM YEŞİLADA CUP devam ediyor04 Şubat 2024 Pazar 12:34
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti