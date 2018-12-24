Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde oluşturulan Engelsiz Sinema ve Aktivite Merkezi’nin ilk aktivitesi olarak Algım Özel Eğitim Merkezi öğrencileri için “Kuzu Shaun” isimli film gösterimi yapıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencileri Safi Uslu, Süleyman Koçanoğlu ile Öğretim Görevlisi Ufuk Altunç danışmanlığında proje kapsamında yürütülen etkinliğe Algım Özel Eğitim Merkezi öğrencileri katılım gösterdi.

Salonda gösterilen “Shaun The Sheep” (Kuzu Shaun) filmini ilgiyle takip eden öğrencilere, film arasında patlamış mısır ve içecek servisi yapıldı. Eğlenceli bir gün geçiren öğrencilerin mutlulukları ise yüzlerine yansıdı.

Evren Karademir: "Sunulan Hizmetlerden Mutluluk Duyduk…"

Algım Özel Eğitim Merkezi Kurucu Müdürü Evren Karademir, Engelsiz Sinema ve Aktivite Merkezi’nde organize edilen sinema gösteriminin öğrenciler ile eğitimciler için yeni deneyimlerin yaşandığı bir organizasyon olduğunu söyledi.

Özel gereksinimli bireylere sağlanan ulaşım, ücretsiz sinema gösterimi ve ikramların kendileri ve öğrencilerin ailelileri tarafından mutlulukla karşılandığını belirten Evren Karademir, sunulan imkanlardan memnuniyetini dile getirerek teşekkürlerini sundu. Karademir, salonun fiziki yapısının özel çocuklara uygun olduğunu ve rahat bir sinema izlenimi sağladığını ifade ederek, çocuklara kaliteli keyifli bir sosyal aktivite fırsatı yaratıldığını dile getirdi.

Merkez Projelere Açık…

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi Ufuk Altunç ise bu merkezin esas sahiplerinin özel gereksinimli bireyler olduğuna vurgu yaparak, merkezden ücretsiz hizmet alabileceklerini ve ihtiyaç doğrultusunda projelerin uygulanabileceği çağrısında bulundu.

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi zemin katta bulunan Engelsiz Sinema ve Aktivite Merkezi, teknik altyapı ve internet bağlantıları ile donatılmış, küçük gruplarla eğitim, seminer, çalıştay gibi etkinliklere destek verecek toplantı düzeneği ile oluşturuldu. Aynı zamanda yirmi kişilik oturma düzeni, ön kısımda tekerlekli sandalye kullanan bireylere hizmet verecek alanı ile sinema ve özel gösterim için tasarlandı. Kullanım konforunu artırmak ve bütünlüğü sağlamak açısından, hissedilebilir yüzey görme engelli yolu, kafeteryasında kullanılmak üzere görme engelliler için kabartma yazılı menüler, engelsiz park yerleri ve diğer gereksinimlerin karşılanması için mimari engeller de düşünülerek oluşturuldu.