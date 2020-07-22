  • BIST 118.042
  • Altın 409,350
  • Dolar 6,8386
  • Euro 7,8793
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAKKTC'de 2 yeni vaka...Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 15 oldu

Facebook da Trump'ın paylaşımlarına teyit uyarısı koymaya başladı

» »
Facebook da Trump'ın paylaşımlarına teyit uyarısı koymaya başladı
Facebook da Trump'ın paylaşımlarına teyit uyarısı koymaya başladı

Twitter'ın ardından sosyal medya devlerinden Facebook da ABD Başkanı Donald Trump'ın paylaşımlarına “teyit” uyarısı koymaya başladı. 

Facebook, “Trump'ın ‘Posta yoluyla oy kullanmak, mahkemeler değişiklik yapmazsa, ülke tarihinde seçimlerde en büyük yolsuzluğa neden olacak #hileliseçim’ paylaşımına uyarı ekledi. 

Uyarıda, Trump'ın iddiasının doğru ya da yanlış olduğu yönünde bir ifade yer almıyor ancak Facebook kullanıcıları başkanlık seçimlerinde nasıl oy kullanılacağı hakkında daha fazla bilgi edinmek için resmi bir web sitesine yönlendiriliyor.

Facebook, söz konusu kararı, Demokrat başkan adayı Joe Biden başta olmak üzere çok sayıda kişiden platformunda dezenformasyonun yayılmasını önlemek için gerekeni yapmadığı yönünde eleştiriler alması ve büyük markaların reklam vermeyerek Facebook'u boykot etmesinin ardından aldı.

Twitter da Trump'ın bazı paylaşımlarına ‘bilgiyi doğrula’, ‘şiddeti yüceltme’, ‘manipülatif’ gibi uyarılar eklemişti.

Etiketler: , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ABD'de 17 Yıl Aradan Sonra Üçüncü Federal Mahkum Da İdam Edildi18 Temmuz 2020 Cumartesi 13:20
  • ABD'den Türkiye'ye yeni 'S-400 yaptırımı' tasarısı18 Temmuz 2020 Cumartesi 12:46
  • ABD'nin Başkenti Washington Dc'de Trump Karşıtı Heykeller Dikildi18 Temmuz 2020 Cumartesi 10:39
  • ABD Başkanı Trump Ulusal Çapta Maske Takma Zorunluluğunu Onaylamayacağını Bildirdi18 Temmuz 2020 Cumartesi 10:26
  • Öldü diye morga kaldırılan adam yaşadığı halde, çıkmasına izin verilmedi18 Temmuz 2020 Cumartesi 09:18
  • ABD bilim insanlarından Trump’a ‘nükleer deneme başlatmama’ çağrısı18 Temmuz 2020 Cumartesi 08:50
  • ABD’li gençler ‘corona’yı yasak delmek için kullanıyor: Maskeli yaşlı kılığında içki alışverişi17 Temmuz 2020 Cuma 17:33
  • Trump'ın yeğeni tarafından yazılan 'olay' kitap ilk günden rekor satışa ulaştı17 Temmuz 2020 Cuma 14:40
  • Papua Yeni Gine’de 6,9 büyüklüğünde deprem17 Temmuz 2020 Cuma 14:20
  • Trump seçime 16 hafta kala kampanya menajerini değiştirdi17 Temmuz 2020 Cuma 09:01
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti