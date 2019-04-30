Facebook emojileri artık 3 boyutlu
Sosyal Medya devi Facebook'ta artık emojiler üç boyutlu halde.
Facebook bugün başladığı uygulaması kullanıcılar tarafından da beğenildi.
Daha önce iki boyutlu olarak emojiler kullanılabiliyordu.
Facebook emojileri artık 3 boyutlu
Sosyal Medya devi Facebook'ta artık emojiler üç boyutlu halde.
Facebook bugün başladığı uygulaması kullanıcılar tarafından da beğenildi.
Daha önce iki boyutlu olarak emojiler kullanılabiliyordu.
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