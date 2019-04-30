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Facebook emojileri artık 3 boyutlu

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Facebook emojileri artık 3 boyutlu
Facebook emojileri artık 3 boyutlu

Facebook emojileri artık 3 boyutlu

Sosyal Medya devi Facebook'ta artık emojiler üç boyutlu halde.

Facebook bugün başladığı uygulaması kullanıcılar tarafından da beğenildi.

emoji.png

Daha önce iki boyutlu olarak emojiler kullanılabiliyordu.

emoji2b.png

 

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