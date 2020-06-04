Facebook sizi eski ve utanç verici gönderilerden kurtarıyor

Facebook insanların eski, utanç verici gönderilerini daha kolay gizlemelerine olanak tanıyan yeni "Etkinlik Yönet" aracını gözler önüne serdi.

Bu özellik, insanların gönderilerini başkaları tarafından görüntülenemeyecek ve kalıcı olarak da silinmeyecek şekilde arşivlemelerine olanak veriyor.

Facebook özelliğin siteyi hatırı sayılır süredir kullanan, dolayısıyla da hesaplarında artık alenen erişilebilir olmasını istemeyecekleri bir dizi eski gönderi olan insanları hedeflediğini açıkladı.

Yeni özellik, insanları mesela üniversite zamanlarından kalma eski durum güncellemeleri gibi gönderileri silmeye zorlamak yerine, kullanıcıların onları arşivleyip kaldırmalarının önünü açıyor.

Şimdi Facebook 15 yıldan daha uzun süredir yayında; bu da çok sayıda hesabın yıllar öncesine ait fotoğraflar ve farklı insanlara ait durum güncellemelerini barındırma ihtimalini beraberinde getiriyor.

Son zamanlarda yeniden ortaya çıkartılan eski gönderiler, eski fikirleriyle mesajları eleştiri toplayan siyasiler ve diğer isimler için sorun yarattı.

Yeni özellik ayrıca kullanıcıların gönderilerini kişiye veya tarih aralığına göre filtrelemesine olanak tanıyan yeni araçlar içeriyor, böylece bu gönderileri aratıp düzenlemelerine imkan sağlıyor.

Özellik ilk olarak bugünden itibaren (-ed.n. Yazı 2 Haziran'da yayımlandı) iOS ve Android için Facebook uygulamasında ve Facebook Lite uygulamasında yürürlüğe girecek. Facebook gelecekte benzer başka özelliklerin de geleceğini belirtti.