Facebook ve Google’ı 122 milyon dolar dolandırdı

Litvanya’da yaşayan Evaldas Rimasauskas isimli adam, ABD’de görülen bir dolandırıcılık ve kimlik hırsızlığı davasında suçunu kabul etti ve 2013-2015 yılları arasında Facebook’tan 99, Google’dan 23 milyon dolar çaldığını itiraf etti.

Boingboing.net'teki habere göre Rimasauskas, Google ve Facebook’a düzenli olarak satın almadıkları ürünlerin faturasını gönderiyor ve ödeme talep ediyordu; şirketler de böyle bir ödeme emri çıkarılıp çıkarılmadığını kontrol etmeden ödemeyi yapıyordu.

Geçen hafta hakim karşısına çıkan ve suçunu kabul eden Rimasauskas, Tayvanlı bir donanım malzemeleri üreticisi Quanta Computer Inc’ten fatura gönderiyormuş gibi davranıyordu ve aynı isimle Litvanya’da da bir şirket kurmuştu.

Rimasauskas, Google ve Facebook’tan aldığı paranın 50 milyon dolarını ceza olarak ödemeyi kabul etti ancak paranın geri kalan bölümüne ne olduğu bilinmiyor.