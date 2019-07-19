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Falcao haberleri çıktı, Google yıkıldı!

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Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Galatasaray kadrosunu dünya yıldızı Falcao ile güçlendirmek için büyük çaba sarf ediyor. Taraftarlar da Google'a hücum ediyor. İşte transferde son durum...
Falcao haberleri çıktı, Google yıkıldı!

Transfer döneminin hareketli takımı Galatasaray, Radamel Falcao ile flört halinde. Dün akşam saatlerinde medyada Falcao haberlerinin yer almaya başlaması ile birlikte Galatasaray taraftarlarını da heyecan sardı. 33 yaşındaki süper yıldız hakkındaki Google aramaları bir anda tavan yaptı.

Dün 16.12’te 4 puan seviyelerinde olan arama hacmi, 24 dakika içinde en yüksek değer olan 100 seviyesine geldi. (100 değeri, terimin en yüksek popülerliğe sahip olmasıdır. 50 değeri, terimin bunun yarısı kadar popüler olduğu anlamına gelir. 0 değeri ise bu terim için yeterince veri olmadığı anlamına gelir.)

DIAGNE’YE BAĞLI

Öte yandan Devler Ligi’nde başarı isteyen Aslan kadrosunu Falcao ile güçlendirmek isterken, Kolombiyalı’nın sarı-kırmızı formayı giyebilmesi için belli şartların gelişmesi bekleniyor. Sponsor bulunması bu şartların arasında değil zira UEFA'nın FFP uygulaması bu tarz hamlelere izin vermiyor. Falcao'nun gelişi Mbaye Diagne'nin gidişine ve böylece yaratılacak kaynağa bağlı.

KOLOMBİYA BASININA KONUŞTU

Galatasaray ve Porto gibi kulüplerin kendisiyle ilgilendiğine dair çıkan haberleri Kolombiya basınına değerlendiren ünlü golcü, “Çıkan haberleri duydum. Bazı kulüplerin bana olan ilgisini biliyorum. Bazı yakınlaşmalar da oldu. Ancak daha fazla bir şey söyleyemem. Monaco ile bir yıl daha sözleşmem var. Bu dikkatli bir şekilde ele alınması gereken bir konu. Neler olacağını göreceğiz” ifadelerini kullandı.

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